Мистериозна "аномалия", погребана близо до пирамидите в Гиза, озадачава археолозите

Б авно, но сигурно, Земята изрича своите тайни. Историята, която е погребана под вихрещите се пясъци на времето, отстъпва парче по парче на технологиите.

Но едно такова парче в добре проучен регион кара археолозите да бъдат малко озадачени.

Близо до известната древна Голяма пирамида в Гиза в Египет, георадарната и електрическата съпротивителна томография разкриха голяма структура от две части, заровена и скрита под могила, която е престояла (повече или по-малко) непокътната повече от 4000 години.

Под Западното гробище, западно от Голямата пирамида, тези сканирания разкриха плитка Г-образна структура, обхващаща площ от 10 на 15 метра, на дълбочина между 0,5 и 2 метра под повърхността на пустинята.

Mysterious 'Anomaly' Buried Near Giza Pyramids Baffles Archaeologists



Slowly but surely, the ground is regurgitating its secrets. The history that lies buried beneath the swirling sands of time yields, piece by piece, to technology.



