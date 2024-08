Мистерията с изчезването на пазачите на фара на островите Фланън

Т рансатлантическият параход Арчтър пръв забелязва, че нещо не е наред. По време на пътуването си до пристанището Лийт от Филаделфия Арчтър минава покрай фара на островите Фланан в нощта на 15 декември 1900 г. и екипажът вижда, че светлината му е изключена, пише Sky History.

След като акостира в Лейт три дни по-късно, новината, че нещо не е наред с Фланън,е предадена на Борда на северния фар. Мистерията вдъхновява филма от 2019 г. „Изчезването“.

Бордът изпраща кораба Хеспер да разследва. Пристигайки на острова, капитанът на кораба, Джим Харви, натисна клаксона си и изпраща сигнална ракета, надявайки се да предупреди тримата пазачи на фара - Джеймс Дукат, Томас Маршал и Уилям Макартър.

Няма отговор.

Слизайки от Хеспер, помощният пазач на фара Джоузеф Мур тръгва по сто и шестдесетте стръмни стъпала към фара. Три гигантски черни птици, кацнали на скалите над него, хвърлят очи като мъниста върху напредъка му.

Достигайки до комплекса на фара и влизайки в жилищните помещения, Мур забелязва, че часовникът на кухненската стена е спрял, масата е подредена за храна, която никога не е била изядена, и един стол е преобърнат. Канарче в клетка е единственият признак на живот.

Връщайки се на източната площадка, Мур докладва откритията си на капитана на Хеспер. Харви изпраща още двама моряци на брега и те и Мур започват да търсят признаци на живот.

След като щателното претърсване на фара не разкрива нищо освен набор от маслени кожи - което предполага, че един от пазачите се е осмелил да излезе само по ризата си - мъжете насочват вниманието си към платформата за кацане в западната част на острова.

Тук има много доказателства, че островът наскоро е бил ударен от грамадна буря. Кутия за провизии е разбита и съдържанието й е разпръснато по земята, въпреки че е на повече от сто фута над морското равнище.

Железните парапети отстрани на пътека са огънати и изкривени, част от железопътна линия е откъсната от бетонните си опори и огромна скала, тежаща повече от тон, е изместена. Тревата също беше изтръгната от върховете на скалите на двеста фута над морското равнище.

От тримата пазачи няма и следа.

И така, какво се е случило?

„Горките мъже, сигурно са били отнесени през скалите или са се удавили, опитвайки се да закрепят кран или нещо подобно“, заключва Харви в телеграма до Борда на северния фар, след като „Хеспер“ се връща в пристанището.

Харви оставя Мур и трима моряци да се погрижат за светлината и да продължат търсенето. Те претърсват островите за тримата изчезнали мъже, но не откриват нищо.

Робърт Мъурхедм, ръководителят на Борда на северния фар, започва второ разследване на изчезването на пазачите, след като пристига на острова на 29 декември.

Муърхед познава добре и тримата изчезнали мъже.

След като разглежда изоставената маслена кожа, той стига до заключението, че принадлежи на Уилям Макартър. След като преглежда останките на западната площадка, Мюрхед предполага, че Маршал и Дукат трябва да са се отправили към бурята, за да се опитат да осигурят съхраняваното там оборудване.

Когато не са се върнали, Мюърхед смята, че Макартър трябва да се е осмелил да се опита да ги намери.

„От доказателствата, които успях да набавя“, заключва Муърхед в официалния си доклад, „аз смятам, че мъжете са били на пост до събота вечер, 15 декември, слезли да вземат кутия в които са били запазени въжетата за акостиране, въжетата за кацане и т.н. и които са били закрепени в пукнатина в скалата на около 110 фута (34 м) над морското равнище и че много голяма вълна се е втурнала нагоре по скалата, изчезнала е над тях и слизайки с огромна сила, ги е помела напълно.“

Но що се отнася до обществото, докладът на Мюърхед не е краят на историята. Спекулациите скоро се разпространяват.

Теории, по-подходящи за Средновековието, скоро започват да обикалят.

Някои казват, че хората са погълнати от гигантска морска змия или отнесени от огромна морска птица. Според една теория мъжете са напуснали острова с лодка, за да избягат от дългове, докато според друга те са били отвлечени от скелетния екипаж на призрачен кораб. Някои хора дори смятат, че мъжете са били отвлечени от чужди шпиони.

Още съмнения бяха хвърлени върху официалното разследване с появата на бордовия дневник, за който се предполага, че съдържа няколко объркващи записи между 12 и 15 декември.

Предполага се, че в първия запис Маршал е написал, че голяма буря, каквато не е виждал преди, е ударила острова. Той пише, че Дукат е бил необичайно тих, когато бурята връхлита и Макартър – едър мъж, за когото не е известно да има чувствителна страна – плаче.

Във втория запис и тримата мъже се молят в окото на чудовищната буря, а третият и последен запис, за който се предполага, че е написан на 15-ти, гласи, че бурята е отминала и сега всичко е спокойно.

Като чуха за съществуването на тези записи в бордовия дневник, мнозина поставиха под въпрос идеята, че мъжете са били отнесени в морето. Ако някой беше умрял, със сигурност този, който е написал запис от 15 декември, щеше да спомене? Трябваше да има друго обяснение.

Наистина има и друго обяснение.

Записите в бордовия дневник навлязоха в историята няколко години след изчезването на Маршал, Дукат и Макартър. Няма доказателства, че бордовия дневник някога е съществувал, както установи журналистът от Fortean Times Майк Даш, след като проведе собствено разследване.

И така, като отхвърлим както фалшивите записи в бордовия дневник, така и фантастичните приказки за морски змии и кораби-призраци, какво ни остава?

През годините се появиха три теории, които се опитват да обяснят изчезването на мъжете.

Първият е базирана на Уилям Макартър. Макартър по всичко изглежда като човек с лош нрав, който бързо решава спорове с юмруци. Спекулира се, че той може да е започнал битка на западната площадка, което е довело до падането на тримата мъже от скалите.

Втората теория е, че един от мъжете – отново вероятно Макартър – е убил другите двама, изхвърлил е телата им в морето и след това се хвърлил от скалите. Въпреки че и двете теории добавят ниво на кръвожадност към мистерията, няма доказателства, че е имало сбиване или убийство.

Разбира се, напълно възможно е мъже в затворени помещения да се напрегнат до степен, в която да прещракат (особено когато единият от тях има история на насилие), но без тела или местопрестъпления тези две теории завинаги ще останат просто предположение.

Много по-правдоподобното обяснение е, че Маршал и Дукат са били пометени, докато са се опитвали да осигурят доставките и оборудването на западната площадка. Когато колегите му не успяха да се върнат, Макартър се отправя да ги намери и той също загива в бурята.

Защо някой би се отправил на такава опасна експедиция, когато е можел да остане в безопасност във фара, може да се обясни с факта, че Маршал преди това е бил глобен с пет шилинга за загуба на оборудването си при предишна буря.

Като семеен човек, загубата на пет шилинга през 1900 г. не е лесна за преживяване, така че не е изненада, че осигуряването на оборудването е по-важно за Маршал от личната му безопасност.

Разбира се, истинската причина за изчезването на Джеймс Дукат, Томас Маршал и Уилям Макартър вероятно никога няма да бъде известна.

Тези трима мъже срещнаха съдбата си в онази студена декемврийска нощ през 1900 г. - било то по случайност, злополука или умишлено и мистерията на островите Фланън остава един от най-смайващите епизоди в шотландската морска история.

