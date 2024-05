Учени с нова теория за мистериозните "зомби пожари" в Арктика

Т ака наречените „зомби пожари“ в торфищата на Аляска, Канада и Сибир изчезват от повърхността на Земята и тлеят под земята през зимата, преди да се съживят отново през следващата пролет.

Тези пожари предизвикват недоумение у учените, тъй като се появяват в началото на май, далеч преди обичайния пожароопасен сезон в далечния север, и могат да се разпалват отново в продължение на няколко години.

Повечето учени смятат, че "зомби пожарите" са остатъци от пожари на повърхността, но сега е открита възможна друга причина. Изследвания показват, че бързото затопляне на атмосферата над земята може да доведе до внезапно нагряване на торфените почви до тлеещи температури под земята, и то без искра или друго запалване. Тези "зомби пожари" може да са случай на спонтанно горене, предизвикано от изменението на климата.

Съобщенията за такива пожари датират от 40-те години на миналия век, когато те са били редки явления. През последните две десетилетия обаче честотата и интензивността на тези пожари значително се увеличиха, заедно с ускореното затопляне в Арктика - най-бързо затоплящия се регион на планетата.

