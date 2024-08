Мистерията на "крещящата мумия": Египтянката, починала с писъци на агония преди 3500 години

К огато става въпрос за смърт, повечето от нас се надяват на спокойна и безболезнена смърт.

Затова се замислете за тази египетска мумия, която според изследователите вероятно е умряла, крещейки в агония, преди 3500 години.

Мумията е открита за първи път през 1935 г., когато археологическа експедиция открива дървен ковчег, намиращ се под гробницата на архитекта Сенмут, починал през 1464 г. пр.н.е.

Egyptian mummy with screaming expression ‘may have died in agony’, say researchers https://t.co/CgluG4zpPD

В ковчега се намирало мумифицираното тяло на неидентифицирана жена, която носела черна перука и два пръстена от сребро и злато със скарабей - но това, което поразило археолозите най-много, било изражението ѝ.

С широко отворена уста, сякаш заключена в ридание, те я нарекли "крещящата жена".

Сега изследователите са използвали най-модерните научни техники, за да изследват мумията и да научат повече за живота и смъртта ѝ.

Усъвършенстваните техники за сканиране разкриха, че жената е лежала с лице нагоре, с изпънати крака и ръце, сгънати над слабините.

Липсват ѝ няколко зъба - вероятно загубени преди смъртта - и приживе е била висока около 1,54 м.

Според компютърната томография към момента на смъртта си тя е била на около 48 години и е страдала от лек артрит на гръбначния стълб.

Анализът разкрива, че крещящата жена е била балсамирана с хвойна и тамян - скъпи материали, които е трябвало да бъдат внесени в Египет.

Рядкостта и цената на материалите за балсамиране изглежда изключват възможността процесът на мумифициране да е бил небрежен и балсаматорите просто да са пропуснали да затворят устата ѝ - казват изследователите.

Д-р Сахар Салим, един от авторите на изследването от университета в Кайро, заяви: "Крещящото изражение на лицето на мумията в това изследване може да се тълкува като трупен спазъм, което предполага, че жената е умряла с писъци от агония или болка".

Кадавърният спазъм е рядка форма на мускулна скованост, която обикновено се свързва с насилствена смърт при екстремни физически условия и силни емоции.

"Крещящата жена е истинска капсула на времето за начина, по който е умряла и е била мумифицирана", добави д-р Салим.

Откритията, публикувани в списание Frontiers in Medicine, показват също, че не е имало очевидна причина за смъртта.

Unravelling the mystery of the 'Screaming Mummy': Egyptian woman died screeching in agony 3,500 years ago - before her body was embalmed with her mouth still wide open, analysis reveals https://t.co/dLmGyGlY2q pic.twitter.com/7kV8AkRzbw