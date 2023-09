Мистерия на плажа: Космическа скала или земна дупка

С поред данните кратерът е бил открит от местния жител Дейв Кенеди, докато разхождал кучето си. Вътре в дупката той открил камък, за който казал, че със сигурност е метеорит.

„Когато го погледнах и видях колко еднообразен е кратерът от сблъсъка, веднага разбрах, че това, което стои пред мен, е дошло от космоса“, каза Дейв Кенеди, който е открил скалата, пред Virgin Media News.

Strap in, because this is amazing.https://t.co/szjM87hHG9