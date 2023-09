Извънземни следи: Откриха мистериозен материал край бреговете на Папуа

У чени са открили мистериозен материал край бреговете на Папуа, Нова Гвинея. Предметът е посипан с малки мъниста, посочва Science Alert.

Материалът може да е произлязъл от скала с интересна история, предполагат учените.

Мистериозният материал е част от метеор, който беше проследен от американски правителствени спътници, преди да се разпадне над Тихия океан през 2014 г. Необичайната скорост на болидния метеор, класифициран като IM1, привлече интерес като потенциална ракета.

Това беше твърде добра възможност, за да бъде пропусната от известния астроном от Харвардския университет Ави Льоб, който през 2021 г. основа проекта "Галилео" за търсене на следи от технологии с извънземен произход. През юни тази година той ръководи експедиция за търсене на останки от IM1, съобщава Science Alert.

Използвайки масив от мощни редкоземни магнити, учените пресяха стотици малки сфери с диаметър от 0,05 до 1,3 милиметра. Материалите са намерени на 2 километра под повърхността на остров Манус.

Предварителната оценка на 57 от минералните обекти, показва, че не отразяват химическия състав, който бихме могли да намерим на нашата Слънчева система, което потвърждава предположенията, че IM1 е прекосил междузвездното пространство, преди да се блъсне в атмосферата на нашата планета.

"Това е историческо откритие, което за първи път показва, че хората притежават материали от голям междузвезден обект", казва американският предприемач Чарлз Хоскинсън.

Harvard scientist Avi Loeb announces tonight his team has confirmed it found alien material from a meteor that crashed into the Pacific Ocean. He says without a doubt, it comes from outside our solar system #ufo #alien ⁦@NewsNationComms⁩ 👇 pic.twitter.com/rTGxFMbH37