Мистериозен ярък обект озари небето над Турция

Ж ителите на няколко окръга в Източна и Югоизточна Турция имаха възможност тази нощ да видят как ярък обект озарява нощното небе и след това изчезва, съобщават местни и световни медии.

Явлението е запечатано на видеа от мобилни телефони и камери и е споделяно от граждани в социалните медии, като коментарите са, че най-вероятно става дума за метеорит, отбелязва Анадолската агенция.

⚡️Meteor seen falling in southeast of Turkey tonight pic.twitter.com/UZ7l3RZNSC