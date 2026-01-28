Археолози откриха 600-годишни останки на рицар: Уникална болест е деформирала лицето му

А рхеолози в Испания откриха необичайни скелетни останки, принадлежащи на рицар от Ордена на Калатрава – един от първите военно-религиозни ордени в Испания. Докато по-голямата част от скелета не е забележителна, черепът на индивида е необикновено тесен и издължен. Екипът заключи, че това е пример за човек със синдром на Крузон – уникална находка в археологията.

„За първи път откриваме такъв случай“, обяснява Карме Рисеч, изследовател в Катедрата по основни медицински науки в Университета „Ровира и Вирхили“, Испания. „Идентифицирали сме останки на бебета с това състояние, но никога не сме го виждали при възрастни, а още по-малко при рицари; това е нещо уникално и изключително“.

Характерен симптом на синдрома на Крузон е краниосиностозата – рядко състояние, при което черепът на бебето не расте правилно и се развива в необичайна форма. Днес това състояние може да се лекува с хирургическа намеса, но това би било немислимо през средновековния период.

Черепът, който е дълъг 23 сантиметра и широк 12 сантиметра, е принадлежал на мъж, който според Рисеч вероятно е починал на около 50-годишна възраст. Тя и нейните колеги са установили това въз основа на морфологично изследване на останките му, което може да се използва не само за оценка на възрастта на човек към момента на смъртта му, но и за неговия начин на живот и дори професия.

В този случай тя заключва, че този индивид е починал между XII и XV век и „най-вероятно“ е бил член на Ордена на Калатрава – средновековен военно-религиозен орден, основан в Кастилия, Испания, през XII век. Подобно на по-известните тамплиери, Орденът на Калатрава е имал за задача да води непрестанна война срещу мюсюлманите в Испания.

През 1174 г. Алфонсо VIII Кастилски отстъпва замъка Сорита де лос Канес в Гуадалахара на ордена, за да може той да защитава границата. Именно в останките на този замък археолозите откриват рицаря със синдром на Крузон.

Но как Рисеч знае, че той е бил рицар? „Местата за закрепване на делтовидните мускули и бицепсите на дясната ръка са идентични с тези, открити в костите на други рицари“, обяснява тя.

Това съответства и на други признаци, които предполагат, че той е яздил редовно. Например, наблюдава се повишена грапавост на linea aspera, разположена в предната част на бедрената кост, както и по-остри ръбове на ацетабулума – дълбоката чашковидна ямка, където бедрената кост се среща с таза.

Но най-значимите показатели за рицарския статус на този човек са нараняванията по скелета му. Има проникваща рана в слепоочието – в точката, където се срещат клиновидната, челната, слепоочната и теменната кост, както и друга проникваща рана в задната част на врата. Мъжът има и голяма контузия на лявата пищялна кост, която показва концентрични фрактури.

„Това са много често срещани наранявания при останките на средновековни воини, убити в битка, и те се различават от тези при индивиди, загинали по време на обсада“, казва Рисеч. „Първите могат да бъдат открити в различни части на тялото, докато вторите обикновено засягат само черепа.“

„В случая с този индивид нараняванията са настъпили, докато костта е била прясна и не показват признаци на заздравяване, което ни кара да вярваме, че те най-вероятно са причинили смъртта му“.

За да диагностицират какво точно е причинило краниосиностозата на мъжа, Рисеч и колегите ѝ провеждат диференциална диагноза – процес, при който списък с възможни състояния се елиминира систематично чрез допълнителни тестове или изследвания, докато остане само едно, съвместимо с доказателствата.

В този случай те успяват да изключат синдроми, които причиняват разлики в развитието на други части на скелета или водят до съкратена продължителност на живота, което ги отвежда до един отговор: синдром на Крузон.

„В повечето случаи синдромът на Крузон не включва сериозни когнитивни увреждания и не засяга продължителността на живота“, обяснява Рисеч.

Като част от Ордена на Калатрава, този рицар е бил функционален член на общността, допринасяйки за ежедневния ѝ живот. Въпреки това, той може да е имал нужда от помощ при определени задачи, като например храненето. Екипът вярва, че доказателство за това е неговата значително увредена челюстна област, която вероятно му е пречила да я движи много. Има и голямо количество натрупана зъбна плака, което може да е свързано с липсата на зъби в дясната страна на устата му.

Но въпреки всички тези признаци на трудности, мъжът очевидно е бил в състояние да язди кон и да върти меч, и когато е дошло време за битка, изглежда, че го е направил редом до своите братя.