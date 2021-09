Милиардер иска да строи "нов град в САЩ"

Ч истотата на Токио, разнообразието на Ню Йорк и социалните услуги на Стокхолм: Милиардерът Марк Лор очерта визията си за "нов град в Америка" с население от 5 милиона души и назначи световноизвестен архитект да го проектира, съобщава Си Ен Ен.

Сега той просто трябва някъде да го изгради - и да намери 400 милиарда долара за финансиране.

The cleanliness of Tokyo, the diversity of New York and the social services of Stockholm: Billionaire Marc Lore has outlined his vision for a 5-million-person "new city in America" and appointed a world-famous architect to design it. https://t.co/PQtlKMDDk8