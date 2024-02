Мигрант от каменната ера: Той бе убит и захвърлен в блато

П реди около 5200 години животът на един човек приключва насилствено в торфено блато в Северозападна Дания. Сега изследователите използват съвременни генетични анализи, за да разкажат неочакваната история на "човека от Витруп" - най-старият известен имигрант в историята на Дания, пише CNN.

Телата от торфища, уникално запазените "случайни мумии", открити в Северна Европа, отдавна интригуват изследователите, но новото проучване твърди, че за първи път експертите са картографирали до голяма степен историята на живота на починалия. Останките на мъжа са открити в торфено блато във Витруп, Дания, по време на изкопаване на торф през 1915 г. Дясната му глезенна кост, долната част на лявата подбедрица, челюстната кост и фрагментиран череп са открити заедно с дървена тояга. Изследователите смятат, че той е починал, след като е бил ударен по главата поне осем пъти с дървената тояга някъде между 3100 и 3300 г. пр. н. е.

Учените анализират останките на човека от Витруп в неотдавнашно проучване, публикувано в списание Nature, посветено на генетичната праистория на Дания, в което са секвенирани геномите на 317 древни скелета. Някои от същите изследователи решават да проведат индивидуално проучване на мъжа от Витруп, след като неговата ДНК разкрива, че той се различава генетично от останалото население на Дания от каменната ера.

Проучването, в което подробно са описани новите открития, се появи в списание PLOS One.

"Исках да накарам един анонимен череп да проговори и да намеря човека зад костта. Първоначалните резултати бяха "твърде добри, за да бъдат истина", което ме накара да приложа допълнителни, алтернативни методи. Резултатът беше тази изненадваща история на живота", казва в имейл водещият автор на изследването Андерс Фишер, изследовател по проекта в катедрата по исторически науки в Университета в Гьотеборг, Швеция, и директор на Sealand Archaeology.

Това, което екипът открива, докато изследва живота на човека от Витруп, хвърля светлина върху движенията и връзките между различните култури от каменната ера.

Мигрант от каменната ера

Изследователският екип, желаещ да открие колкото се може повече улики за живота на човека от Витруп, анализира зъбния му емайл, зъбния камък и костния колаген с помощта на най-съвременни аналитични методи. Комбинираното откриване на специфични химични елементи в емайла му, като стронций, азот, въглерод и кислород, както и анализът на протеините в зъбите и костите му, разкриват как навиците на човека от Витруп преминават от тези на ловец-събирач в земеделец, преди да умре на възраст между 30 и 40 години.

Човекът от Виттруп вероятно е роден и израснал по крайбрежието на Скандинавския полуостров, може би в студения климат на Норвегия или Швеция. Той е бил генетично най-близък до хората от тези региони и е имал по-тъмна кожа от общностите от каменната ера в Дания. В Скандинавия човекът от Витруп вероятно е принадлежал към северна общност от ловци-събирачи, която се е хранела с риба, тюлени и дори китове, което предполага, че фуражките са имали съдове, които са им позволявали да ловят риба в открито море. И тогава нещо е накарало живота му да се промени драстично на 19-годишна възраст човекът от Витруп се е намирал в Дания и се е хранил с храната на фермер, като е ял овце и кози.

Пътуването му до селското общество в Дания "показва, че се е придвижвал с лодка", казват авторите на изследването. Пътуването на човека от Витруп на дълги разстояния е необичайно, "но може да говори за продължаващия обмен между датските фермери и северните ловци-събирачи", казва съавторът на изследването Карл-Горан Сьогрен, изследовател в катедрата по исторически науки в Университета в Гьотеборг.

Не е известно, защо човекът от Витруп е предприел толкова дълго пътуване, но изследователите имат няколко теории:

Възможно е той да е бил пленник или роб, който е станал част от местното общество в Дания.

Или пък човекът от Витруп е бил търговец, който се е установил в Дания.

Археолозите знаят, че кремъчни брадви са били търгувани от Дания до Полярния кръг в Норвегия, казва съавторът на изследването Ласе Сьоренсен, ръководител на изследванията на древните култури на Дания и Средиземноморието в Националния музей в Копенхаген.

"Изследването добавя конкретно човешко същество от плът и кръв към тази находка", казва Сьоренсен.

Изследването на мъжът от Витруп е помогнало на изследователите да придобият представа за генетиката, начина на живот и ритуалните практики, които могат да бъдат проследени в обществата от каменната епоха, казва Сьоренсен.

"Човекът от Витруп е мигрант - най-ранният безспорен имигрант от първо поколение, известен от Дания и околностите. Доколкото сме информирани, това е първият случай, в който учените успяват да картографират в такива детайли в толкова далечно минало, историята на живота на човек от северна Европа", каза Фишер.

Смърт в блатото

Човекът от Витруп е имал "забележителен жизнен път, преди да бъде убит и хвърлен в блатото", казва Фишер, който изследва културите от каменната ера повече от 40 години. Той се интересува най-вече от това как Дания се е превърнала от култура на ловци и събирачи в култура на земеделци преди около 6000 години.

Защо човекът от Витруп се е оказал с разбит череп в торфено блато?

Точният отговор никога няма да бъде известен, но изследователите смятат, че той е бил убит като жертвоприношение, което е било обичайна практика в региона по онова време.

"Изглежда, че блатата са имали особена роля в религиозния живот в Северна Европа по онова време. Човекът от Витруп е бил убит по необичайно жесток начин. Други хора са били убивани чрез изстрели със стрели или удушавани с въже", казва Фишер.

"Може би трябва да го приемаме като роб, който е бил принесен в жертва на боговете, когато вече не е бил годен за тежък физически труд", казва съавторът на изследването Кристиян Кристиансен, професор по археология в Университета в Гьотеборг.

Възможно е обаче човекът от Витруп да е бил на грешното място в грешното време.

"Само въз основа на археологически доказателства е трудно да се разграничи това от някой, който е бил убит в конфликт или ограбен и убит. Това, че може да е бил "роб" или държан в плен, според мен е доста спекулативно, но и там авторите показват някои резерви", казва по имейл Рой ван Беек, доцент по ландшафтна археология в Университета и изследователския център във Вагенинген, Нидерландия.

"Според мен това е завладяващо изследване, което показва огромния принос, който иновативните биоархеологически методи могат да имат за подобряване на знанията ни за праисторическите общества, включително за важни аспекти като история на населението, миграция и начини на живот. Нашето изследване "Античност" показва, че животът на хиляди праисторически и ранноисторически хора е завършил в блатата в Северна Европа, а изследвания като това показват невероятния научен потенциал, който те имат ", каза Беек.

