Двойно погребение на 9000 години: Откриха "рядка аномалия" в скелет на шаман

П рез 1934 г. работници в Германия откриват двойно погребение на жена, поставена в седнало положение с бебе до краката ѝ. Поради изобилието от гробни предмети около двете тела, археолозите заключиха, че тя вероятно е шаман, починал преди около 9000 години, по време на мезолита. Истинската ѝ самоличност и връзката с детето обаче остават загадка. За това съобщи Live Science.

Ново генетично изследване е разкрило нова следа: Шаманът, погребан в Бад Дюренберг, град в източна Германия, не е майката на бебето, а по-скоро далечна роднина на момчето, което може да е било погребано десетилетия по-рано от него. Това се посочва в статия, публикувана като глава в доклада на Propylaeum.

„Секвенирахме целия геном на тази жена, живяла преди 9 000 години“, казва съавторът на статията Волфганг Хаак, ръководител на отдела по археогенетика в Института за еволюционна антропология Макс Планк в Германия.

„Мезолитната жена от Бад Дюренберг носи генетичен профил, който е типичен за западноевропейските ловци-събирачи, население, което – както подсказва името – е заемало голяма част от централна и западна Европа в края на палеолита и ранния холоцен, приблизително около 14 000 г. пр.н.е.", се съобщава в доклада.

Анализът разкрива, че жената, която е била на възраст между 30 и 40 години, когато е починала, е била слаба и висока приблизително 1,55 метра.

„Тя е имала по-тъмна коса и цвят на кожата от съвременните европейци и най-вероятно по-светли, синкави очи“, казва Хаак.

„Тези характеристики са често срещани при западноевропейските ловци-събирачи“, посочва той.

Изследователите също така са научили, че жената е имала липсващи мускули на долните си крайници и "ненормално развит кръвоносен съд" в черепа си, сочат още данните от доклада.

„Костта показа, че жената не е имала изразени мускулни прикрепвания, за разлика от много други човешки останки от мезолита“, казва съавторът на статията Йорг Оршид, професор по археология в Свободния университет в Берлин.

„Тя обаче далеч не беше инвалид или физически ограничена по някакъв начин“, пояснява той.

Изследователите също забелязаха "много рядка анатомична аномалия" в основата на нейния череп, която "може да доведе до прищипване на гръбначната артерия, когато главата е в определена позиция", казва Оршид. „Въпреки че това не причинява загуба на съзнание, може да доведе до леки неврологични явления. Вероятна последица е неволно трептене на очите. Това изглежда дразнещо или странно за зрителите и вероятно е повлияло на статуса ѝ на шаман“, обяснява Оршид.

Що се отнася до бебето, генетичният анализ разкрива, че то е свързано с жената през няколко поколения, сочат данни от доклада.

„Това означава, че те не са били майка и син, както се предполага от контекста на погребението“, казва Хаак.

„Възможно е тя да е била негова пра-пра-пра-баба. Вероятно е момчето да е било добавено десетилетия по-късно в гроба на неговия прародител”, допълва той.

Когато погребението беше открито за първи път, работниците също изровиха стотици гробни предмети, включително кремъчни остриета, черупки от миди, кости на елени и бивни на диви свине, според публикация на Археологическия институт на Америка.

„Въпреки че откритието е направено през 30-те години на миналия век, новото изследване допринася с много подробности за контекста на находката, с ясно приписване на мезолита и рисува по-подробна картина на последните европейски групи ловци-събирачи“, казва Хаак.