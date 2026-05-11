Любопитно

Методът на пещерата: Как да изчислите колко часа сън са ви нужни

Докато повечето хора са свикнали да се фокусират върху „класическите“ 8 часа сън, съвременните изследвания и експерти все повече подчертават, че няма универсална норма. Оказва се, че необходимото количество сън зависи от индивидуалните характеристики на организма

11 май 2026, 14:37
Методът на пещерата: Как да изчислите колко часа сън са ви нужни
Източник: iStock/GettyImages

Д окато повечето хора са свикнали да се фокусират върху „класическите“ 8 часа сън, съвременните изследвания и експерти все повече подчертават, че няма универсална норма. Оказва се, че необходимото количество сън зависи от индивидуалните характеристики на организма, а не само от общите препоръки.

Клиничния психолог и доцент в Медицинския факултет на Харвард Тони Кънингам, който даде подробен коментар за CNN, казва, че когато става въпрос за сън, качеството е по-важно от продължителността и просто няма универсален стандарт за всеки човек.

Повечето експерти са съгласни, че възрастните трябва да спят между 7 и 9 часа на нощ. Кънингам обаче твърди, че някои хора се нуждаят от 5-6 часа, за да функционират нормално, докато други се нуждаят от 9-11 часа.

Два фактора, които управляват съня

Според Кънингам, сънят се определя от два ключови процеса и за да се наспи достатъчно, тези два вътрешни механизма трябва да работят в хармония. Това са налягането на съня и циркадният ритъм.

Налягането на съня е естествено желание за сън, което се увеличава през деня. Колкото по-дълго човек е буден, толкова по-силен става този „глад“ за почивка.

Циркадният ритъм е вътрешният биологичен часовник на мозъка, който определя кога да се изпращат сигнали за бдителност и кога да се изпращат сигнали за сънливост. Циркадните ритми могат както да насърчават съня, така и обратно, да причиняват внезапен прилив на енергия – например добре познатият „втори дъх“ през нощта.

Ако тези системи са извън баланс (например поради нередовен график), дори дългият сън няма да донесе усещане за свежест.

Експеримент: как да изчислите нормата си на сън

Ако искате да знаете от колко часа сън се нуждае тялото ви, можете да направите следното упражнение по време на ваканцията или празници.

  • Стъпка 1. Лягайте си, когато наистина искате да спите. Ако не заспите в рамките на 20–30 минути, това е сигнал, че тялото ви все още не е готово за сън. Препоръчително е да станете, да правите някои тихи дейности на приглушена светлина и да се върнете в леглото само когато очите ви започнат да се спускат.
  • Стъпка 2. Премахнете разсейващите фактори. Изключете алармите, скрийте часовниците и дръпнете завесите. Създайте „пещерна“ среда, където нито светлината, нито звукът могат да ви кажат колко е часът. Позволете си да спите, докато се събудите естествено.
  • Стъпка 3. Позволете на тялото си да „изплати дълга си “. През първите 2-3 дни вероятно ще спите много по-дълго (например до 10 или 11 часа сутринта). Това е нормално – в началото тялото може да се „адаптира“ към липсата на сън, но с течение на времето ще се установи стабилен ритъм.
  • Стъпка 4. Намерете своето време. Вашата индивидуална норма ще се появи на 4-тия или 5-тия ден от експеримента. Когато се събуждате естествено по едно и също време в продължение на няколко дни поред и се чувствате освежени – това е вашият личен идеал.

Д-р Кънингам подчертава, че биологията на някои хора им позволява да функционират в пиковата си форма след 6 часа сън, докато за други е критично да получат 10 часа. Според него основният критерий изобщо не е числото в приложението, а как човек се чувства през деня без допълнителни порции кофеин.

Защо режимът е важен?

Освен това, специалистът съветва не просто да си лягате по едно и също време, а преди всичко да се събуждате последователно.

Да, редовният режим помага да:

  • синхронизирате биологичния часовник;
  • подобриет на качеството на съня;
  • заспите по-бързо.

Важно е също да си лягате, когато се чувствате сънливи, а не само защото сте уморени.

Защо лишаването от сън е опасно

Струва си да се помни също, че редовното лишаване от сън може да има сериозни последици за здравето. По-специално, спането от 5 часа или по-малко е свързано с повишен риск от хронични заболявания. Недостатъчният сън влияе и върху концентрацията на паметта и емоционалното състояние.

Както виждаме, идеята за „задължителните 8 часа“ постепенно се превръща в нещо от миналото. Съвременният подход към съня е индивидуален: важно е да слушате тялото си и да намерите собствения си баланс.

По темата

Източник: rbc.ua    
Индивидуални нужди от сън Качество на съня Продължителност на съня Циркаден ритъм Налягане на съня Експеримент за сън Режим на сън Лишаване от сън Биологичен часовник Съвети за сън
Последвайте ни

"Прогресивна България" внесе законопроекти за цените

Меси строи три нови имения в Каталуния на името на синовете си

Меси строи три нови имения в Каталуния на името на синовете си

Шефът на

Шефът на "Гробищни паркове" в София е уволнен за нарушения

Шах и мат: Безизходицата, в която се оказаха САЩ в Иран

Шах и мат: Безизходицата, в която се оказаха САЩ в Иран

Навигатор в света на кредитите: Банков или небанков (бърз) кредит

Навигатор в света на кредитите: Банков или небанков (бърз) кредит

pariteni.bg
8 хитрини, които котките използват, за да привлекат внимание

8 хитрини, които котките използват, за да привлекат внимание

dogsandcats.bg
Пламъци, дим над центъра и извънредни мерки: Всичко за пожара, който затвори район в София
Ексклузивно

Пламъци, дим над центъра и извънредни мерки: Всичко за пожара, който затвори район в София

Преди 21 часа
Тръмп пристига в Пекин за ключови преговори със Си Цзинпин
Ексклузивно

Тръмп пристига в Пекин за ключови преговори със Си Цзинпин

Преди 17 часа
Нобеловата лауреатка Наргес Мохамади преместена в болница в Техеран
Ексклузивно

Нобеловата лауреатка Наргес Мохамади преместена в болница в Техеран

Преди 17 часа
Французин проявил симптоми при завръщането си от круизния кораб, засегнат от хантавирус
Ексклузивно

Французин проявил симптоми при завръщането си от круизния кораб, засегнат от хантавирус

Преди 16 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

Чай или кафе? Изборът в чашата влияе на здравето на костите при жените

Любопитно Преди 40 минути

Пиенето на каквото и да е количество кафе е свързано с намалена плътност на бедрената кост при жени, които са консумирали по-големи количества алкохол през живота си

Хванаха дилър с фентанил в панталоните насред София

Хванаха дилър с фентанил в панталоните насред София

България Преди 54 минути

По случая е образувано досъдебно производство

,

Археолози откриха най-голямото съкровище от монети от епохата на викингите в Норвегия

Любопитно Преди 1 час

Според археолозите съкровището вероятно е заровено като своеобразен „трезор“ в период на несигурност

„Един за всички“ в реалния живот: Истинската история на д’Артанян

„Един за всички“ в реалния живот: Истинската история на д’Артанян

Любопитно Преди 1 час

Кой е Шарл дьо Бац дьо Кастелмор – верният мускетар на Краля Слънце, чийто живот е по-вълнуващ от филмова лента и чиито останки вероятно бяха открити съвсем наскоро

Синдикат иска отпадане на матурите след 4 и 10 клас

Синдикат иска отпадане на матурите след 4 и 10 клас

България Преди 1 час

От "Образование" настояват и за промени при формирането на учителските заплати

Изолираха в болница в Атина грък, евакуиран от засегнатия от хантавирус круизен кораб

Изолираха в болница в Атина грък, евакуиран от засегнатия от хантавирус круизен кораб

Свят Преди 1 час

Гръцки гражданин от борда на MV Hondius бе транспортиран с военен самолет и изолиран в специална стая с отрицателно налягане. Властите и СЗО подчертават, че рискът за общественото здраве остава нисък и няма място за паника

С винтидж шапка и перлите на кралицата: Кейт Мидълтън засия на градинско парти в Бъкингам

С винтидж шапка и перлите на кралицата: Кейт Мидълтън засия на градинско парти в Бъкингам

Любопитно Преди 1 час

Принцесата на Уелс се появи в изящна визия, съчетавайки модерен дизайн с уникална винтидж шапка от 30-те години. След възстановяването си от рака, Катрин отново е център на вниманието, подготвяйки се за първото си официално посещение в чужбина

о

Скрита в гардероба: Картина, открадната от нацистки генерал, се появи след 80 години

Любопитно Преди 1 час

Когато мъжът разбрал за миналото на прадядо си, той попитал баба си за историята на картината

Русия атакува Украйна с дронове въпреки примирието, има загинали и ранени

Русия атакува Украйна с дронове въпреки примирието, има загинали и ранени

Свят Преди 2 часа

Същевременно руското министерство на отбраната обвини Украйна в нарушаване на прекратяването на огъня

Украйна: Вярваме, че ще победим Русия

Украйна: Вярваме, че ще победим Русия

Свят Преди 2 часа

В петата година от войната Украйна определено е изтощена от руските нападения. Но е и пълна с нова увереност за победа

Министър Петрова ще участва в Съвет „Външни работи“ в Брюксел

Министър Петрова ще участва в Съвет „Външни работи“ в Брюксел

България Преди 2 часа

Петрова пое поста на външен министър от служебния министър Надежда Нейнски

Снимката е илюстративна

Сигнал от богатите преди края на света: Как алгоритъм за проследяване на частни самолети улавя паниката на световния елит

Свят Преди 2 часа

Как уебсайтът „Apocalypse Early Warning System“ използва алгоритми и авиационни данни от реално време, за да проследи дали милиардерите се спасяват към бункерите си часове преди масовата паника

„Нищо не яде“: Кога захранването се превръща в стрес за цялото семейство

„Нищо не яде“: Кога захранването се превръща в стрес за цялото семейство

Любопитно Преди 2 часа

Детето отказва да яде? Ето как да спрете преговорите и стреса по време на хранене

"Излязох от дупката": Малума очаква второ дете след тежка битка с паническите атаки

"Излязох от дупката": Малума очаква второ дете след тежка битка с паническите атаки

Любопитно Преди 2 часа

Световната музикална звезда Малума изненада феновете си навръх Деня на майката с новината, че със Сусана Гомес очакват второ дете. Изпълнителят направи емоционално признание за паническите атаки и трудния път към психическото здраве след раждането на първата му дъщеря

Германският министър на отбраната е в Киев за преговори за отбранителната промишленост

Германският министър на отбраната е в Киев за преговори за отбранителната промишленост

Свят Преди 2 часа

Посещението не беше обявено предварително от съображения за сигурност

,

Лекари спасиха Бони Тайлър след внезапно спиране на сърцето в болницата

Любопитно Преди 2 часа

74-годишната певица е претърпяла сърдечен арест, докато медиците са се опитвали да я събудят от изкуствена кома след спешна операция. В момента тя се бори и с тежка инфекция в болница в Португалия

Всичко от днес

От мрежата

Как да предпазим домашните си любимци от кърлежи

dogsandcats.bg

Котките с шарка таби - произход и любопитни факти

dogsandcats.bg
1

Какви истории пазят чешмите в Лугорието

sinoptik.bg
1

Планината Голо Бърдо има нов първенец

sinoptik.bg

Криско на 38: От рап бунтар до баща, който промени правилата на играта

Edna.bg

От „не искам“ до „вкусно е“: Малките тайни на спокойното захранване

Edna.bg

Веласкес разкри част от плановете за селекция и каза: Срещу Лудогорец играехме или равностойно, или бяхме по-добри

Gong.bg

Реал Мадрид ще плати компенсация на Бенфика за Моуриньо

Gong.bg

„Край на пира по време на чума”: „Прогресивна България” внесе пакет законопроекти за овладяване на цените

Nova.bg

ГДБОП разкри схема за киберизмами чрез SMS-и и съобщения в чат приложения от името на институции

Nova.bg