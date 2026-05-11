Методът на пещерата: Как да изчислите колко часа сън са ви нужни

Д окато повечето хора са свикнали да се фокусират върху „класическите“ 8 часа сън, съвременните изследвания и експерти все повече подчертават, че няма универсална норма. Оказва се, че необходимото количество сън зависи от индивидуалните характеристики на организма, а не само от общите препоръки.

Клиничния психолог и доцент в Медицинския факултет на Харвард Тони Кънингам, който даде подробен коментар за CNN, казва, че когато става въпрос за сън, качеството е по-важно от продължителността и просто няма универсален стандарт за всеки човек.

Повечето експерти са съгласни, че възрастните трябва да спят между 7 и 9 часа на нощ. Кънингам обаче твърди, че някои хора се нуждаят от 5-6 часа, за да функционират нормално, докато други се нуждаят от 9-11 часа.

Два фактора, които управляват съня

Според Кънингам, сънят се определя от два ключови процеса и за да се наспи достатъчно, тези два вътрешни механизма трябва да работят в хармония. Това са налягането на съня и циркадният ритъм.

Налягането на съня е естествено желание за сън, което се увеличава през деня. Колкото по-дълго човек е буден, толкова по-силен става този „глад“ за почивка.

Циркадният ритъм е вътрешният биологичен часовник на мозъка, който определя кога да се изпращат сигнали за бдителност и кога да се изпращат сигнали за сънливост. Циркадните ритми могат както да насърчават съня, така и обратно, да причиняват внезапен прилив на енергия – например добре познатият „втори дъх“ през нощта.

Ако тези системи са извън баланс (например поради нередовен график), дори дългият сън няма да донесе усещане за свежест.

Експеримент: как да изчислите нормата си на сън

Ако искате да знаете от колко часа сън се нуждае тялото ви, можете да направите следното упражнение по време на ваканцията или празници.

Стъпка 1. Лягайте си, когато наистина искате да спите. Ако не заспите в рамките на 20–30 минути, това е сигнал, че тялото ви все още не е готово за сън. Препоръчително е да станете, да правите някои тихи дейности на приглушена светлина и да се върнете в леглото само когато очите ви започнат да се спускат.

Лягайте си, когато наистина искате да спите. Ако не заспите в рамките на 20–30 минути, това е сигнал, че тялото ви все още не е готово за сън. Препоръчително е да станете, да правите някои тихи дейности на приглушена светлина и да се върнете в леглото само когато очите ви започнат да се спускат. Стъпка 2. Премахнете разсейващите фактори. Изключете алармите, скрийте часовниците и дръпнете завесите. Създайте „пещерна“ среда, където нито светлината, нито звукът могат да ви кажат колко е часът. Позволете си да спите, докато се събудите естествено.

Премахнете разсейващите фактори. Изключете алармите, скрийте часовниците и дръпнете завесите. Създайте „пещерна“ среда, където нито светлината, нито звукът могат да ви кажат колко е часът. Позволете си да спите, докато се събудите естествено. Стъпка 3. Позволете на тялото си да „изплати дълга си “. През първите 2-3 дни вероятно ще спите много по-дълго (например до 10 или 11 часа сутринта). Това е нормално – в началото тялото може да се „адаптира“ към липсата на сън, но с течение на времето ще се установи стабилен ритъм.

Позволете на тялото си да „изплати дълга си “. През първите 2-3 дни вероятно ще спите много по-дълго (например до 10 или 11 часа сутринта). Това е нормално – в началото тялото може да се „адаптира“ към липсата на сън, но с течение на времето ще се установи стабилен ритъм. Стъпка 4. Намерете своето време. Вашата индивидуална норма ще се появи на 4-тия или 5-тия ден от експеримента. Когато се събуждате естествено по едно и също време в продължение на няколко дни поред и се чувствате освежени – това е вашият личен идеал.

Д-р Кънингам подчертава, че биологията на някои хора им позволява да функционират в пиковата си форма след 6 часа сън, докато за други е критично да получат 10 часа. Според него основният критерий изобщо не е числото в приложението, а как човек се чувства през деня без допълнителни порции кофеин.

Защо режимът е важен?

Освен това, специалистът съветва не просто да си лягате по едно и също време, а преди всичко да се събуждате последователно.

Да, редовният режим помага да:

синхронизирате биологичния часовник;

подобриет на качеството на съня;

заспите по-бързо.

Важно е също да си лягате, когато се чувствате сънливи, а не само защото сте уморени.

Защо лишаването от сън е опасно

Струва си да се помни също, че редовното лишаване от сън може да има сериозни последици за здравето. По-специално, спането от 5 часа или по-малко е свързано с повишен риск от хронични заболявания. Недостатъчният сън влияе и върху концентрацията на паметта и емоционалното състояние.

Както виждаме, идеята за „задължителните 8 часа“ постепенно се превръща в нещо от миналото. Съвременният подход към съня е индивидуален: важно е да слушате тялото си и да намерите собствения си баланс.