Методът на пещерата: Как да изчислите колко часа сън са ви нужни

Д окато повечето хора са свикнали да се фокусират върху „класическите“ 8 часа сън, съвременните изследвания и експерти все повече подчертават, че няма универсална норма. Оказва се, че необходимото количество сън зависи от индивидуалните характеристики на организма, а не само от общите препоръки.
Клиничния психолог и доцент в Медицинския факултет на Харвард Тони Кънингам, който даде подробен коментар за CNN, казва, че когато става въпрос за сън, качеството е по-важно от продължителността и просто няма универсален стандарт за всеки човек.
Повечето експерти са съгласни, че възрастните трябва да спят между 7 и 9 часа на нощ. Кънингам обаче твърди, че някои хора се нуждаят от 5-6 часа, за да функционират нормално, докато други се нуждаят от 9-11 часа.
Два фактора, които управляват съня
Според Кънингам, сънят се определя от два ключови процеса и за да се наспи достатъчно, тези два вътрешни механизма трябва да работят в хармония. Това са налягането на съня и циркадният ритъм.
Налягането на съня е естествено желание за сън, което се увеличава през деня. Колкото по-дълго човек е буден, толкова по-силен става този „глад“ за почивка.
Циркадният ритъм е вътрешният биологичен часовник на мозъка, който определя кога да се изпращат сигнали за бдителност и кога да се изпращат сигнали за сънливост. Циркадните ритми могат както да насърчават съня, така и обратно, да причиняват внезапен прилив на енергия – например добре познатият „втори дъх“ през нощта.
Ако тези системи са извън баланс (например поради нередовен график), дори дългият сън няма да донесе усещане за свежест.
Експеримент: как да изчислите нормата си на сън
Ако искате да знаете от колко часа сън се нуждае тялото ви, можете да направите следното упражнение по време на ваканцията или празници.
- Стъпка 1. Лягайте си, когато наистина искате да спите. Ако не заспите в рамките на 20–30 минути, това е сигнал, че тялото ви все още не е готово за сън. Препоръчително е да станете, да правите някои тихи дейности на приглушена светлина и да се върнете в леглото само когато очите ви започнат да се спускат.
- Стъпка 2. Премахнете разсейващите фактори. Изключете алармите, скрийте часовниците и дръпнете завесите. Създайте „пещерна“ среда, където нито светлината, нито звукът могат да ви кажат колко е часът. Позволете си да спите, докато се събудите естествено.
- Стъпка 3. Позволете на тялото си да „изплати дълга си “. През първите 2-3 дни вероятно ще спите много по-дълго (например до 10 или 11 часа сутринта). Това е нормално – в началото тялото може да се „адаптира“ към липсата на сън, но с течение на времето ще се установи стабилен ритъм.
- Стъпка 4. Намерете своето време. Вашата индивидуална норма ще се появи на 4-тия или 5-тия ден от експеримента. Когато се събуждате естествено по едно и също време в продължение на няколко дни поред и се чувствате освежени – това е вашият личен идеал.
Д-р Кънингам подчертава, че биологията на някои хора им позволява да функционират в пиковата си форма след 6 часа сън, докато за други е критично да получат 10 часа. Според него основният критерий изобщо не е числото в приложението, а как човек се чувства през деня без допълнителни порции кофеин.
Защо режимът е важен?
Освен това, специалистът съветва не просто да си лягате по едно и също време, а преди всичко да се събуждате последователно.
Да, редовният режим помага да:
- синхронизирате биологичния часовник;
- подобриет на качеството на съня;
- заспите по-бързо.
Важно е също да си лягате, когато се чувствате сънливи, а не само защото сте уморени.
Защо лишаването от сън е опасно
Струва си да се помни също, че редовното лишаване от сън може да има сериозни последици за здравето. По-специално, спането от 5 часа или по-малко е свързано с повишен риск от хронични заболявания. Недостатъчният сън влияе и върху концентрацията на паметта и емоционалното състояние.
Както виждаме, идеята за „задължителните 8 часа“ постепенно се превръща в нещо от миналото. Съвременният подход към съня е индивидуален: важно е да слушате тялото си и да намерите собствения си баланс.