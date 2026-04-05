Каква е идеалната височина на леглото за качествен сън и как да я измерим?

И деалната височина на леглото може да окаже положително влияние върху качеството на съня, тъй като улеснява заспиването и създава комфортна среда за почивка през нощта. Струва си да знаете как правилно да измерите оптималната височина на леглото.

Има ли идеална височина на леглото?

Има идеална височина на леглото, но тя е различна за всеки. Децата са по-ниски и по-леки, така че по-ниските профили им улесняват лягането и ставането от леглото.

Много рамки за детски креватчета също не са предназначени за много високи матраци.

Възрастните, от друга страна, се нуждаят от по-високи и по-дебели матраци за правилна опора, което допринася за общата височина на леглото. За повечето възрастни най-подходящ е матрак с дебелина между 30 и 35 см.

В резултат на това общата височина на леглото достига диапазон от 43 до 56 см , където обикновено се постига баланс между комфорт, опора и лекота на движение.

Как височината на леглото влияе на съня

Самата височина на леглото не влияе пряко върху качеството на съня, но разположението, което създава тази височина, влияе. Подходящият матрак и основа помагат за поддържане на правилното положение на гръбначния стълб и намаляват натрупването на натиск през нощта.

Например, по-тънкият матрак може да доведе до по-ниска обща височина на леглото, което може да доведе до дискомфорт и намалена издръжливост.

Освен това, ако общата височина на леглото е твърде ниска, това може да доведе до прекомерно прегърбване или да затрудни удобното лягане и ставане от леглото. От друга страна, твърде високото легло може да окаже допълнителен натиск върху ставите или да затрудни правилното седене, особено за хора с нисък ръст.

Как да определите правилната височина на леглото за вас

Височината на коляното е чудесен начин да определите дали леглото ви е твърде високо или ниско. Седнете на стол със свити колене под ъгъл от 90 градуса и измерете разстоянието от пода до долната част на бедрото си. Това измерване ще ви даде добра представа за идеалната комбинирана височина на матрака и основата ви.

Краката ви трябва да са плътно опирани на пода, когато седите на ръба на леглото, без да се подхлъзвате или напрягате, за да станете.

Имайте предвид, че ще трябва да вземете предвид пружинния блок, ако имате такъв.