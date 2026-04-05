Любопитно

Каква е идеалната височина на леглото за качествен сън и как да я измерим?

Източник: iStock

И деалната височина на леглото може да окаже положително влияние върху качеството на съня, тъй като улеснява заспиването и създава комфортна среда за почивка през нощта. Струва си да знаете как правилно да измерите оптималната височина на леглото.

Има ли идеална височина на леглото?

Има идеална височина на леглото, но тя е различна за всеки. Децата са по-ниски и по-леки, така че по-ниските профили им улесняват лягането и ставането от леглото.

Много рамки за детски креватчета също не са предназначени за много високи матраци.

Възрастните, от друга страна, се нуждаят от по-високи и по-дебели матраци за правилна опора, което допринася за общата височина на леглото. За повечето възрастни най-подходящ е матрак с дебелина между 30 и 35 см.

В резултат на това общата височина на леглото достига диапазон от 43 до 56 см , където обикновено се постига баланс между комфорт, опора и лекота на движение.

Как височината на леглото влияе на съня

Самата височина на леглото не влияе пряко върху качеството на съня, но разположението, което създава тази височина, влияе. Подходящият матрак и основа помагат за поддържане на правилното положение на гръбначния стълб и намаляват натрупването на натиск през нощта.

Например, по-тънкият матрак може да доведе до по-ниска обща височина на леглото, което може да доведе до дискомфорт и намалена издръжливост.

Освен това, ако общата височина на леглото е твърде ниска, това може да доведе до прекомерно прегърбване или да затрудни удобното лягане и ставане от леглото. От друга страна, твърде високото легло може да окаже допълнителен натиск върху ставите или да затрудни правилното седене, особено за хора с нисък ръст.

Как да определите правилната височина на леглото за вас

Височината на коляното е чудесен начин да определите дали леглото ви е твърде високо или ниско. Седнете на стол със свити колене под ъгъл от 90 градуса и измерете разстоянието от пода до долната част на бедрото си. Това измерване ще ви даде добра представа за идеалната комбинирана височина на матрака и основата ви.

Краката ви трябва да са плътно опирани на пода, когато седите на ръба на леглото, без да се подхлъзвате или напрягате, за да станете.

Имайте предвид, че ще трябва да вземете предвид пружинния блок, ако имате такъв.

Източник: rbc.ua    
Последвайте ни

По темата

pariteni.bg
dogsandcats.bg
Тръмп напомни на Иран, че има още 48 часа, за да сключи споразумение
Ексклузивно

Тръмп напомни на Иран, че има още 48 часа, за да сключи споразумение

Преди 1 ден
Домашен питбул нахапа две деца в Бургас
Ексклузивно

Домашен питбул нахапа две деца в Бургас

Преди 1 ден
Иран обяви, че иракски кораби може да преминават свободно през Ормузкия проток
Ексклузивно

Иран обяви, че иракски кораби може да преминават свободно през Ормузкия проток

Преди 1 ден
САЩ арестуваха племенницата на Касем Солеймани и дъщеря ѝ, след като отмениха визите им
Ексклузивно

САЩ арестуваха племенницата на Касем Солеймани и дъщеря ѝ, след като отмениха визите им

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Орбан обвини Киев за намерените експлозиви в сръбския участък на газопровод

Орбан обвини Киев за намерените експлозиви в сръбския участък на газопровод

Свят Преди 6 часа

"Украйна от години работи за прекъсване на (руските) газови доставки за Европа", каза унгарският премиер

Израелският военен началник обеща засилване на ударите срещу "Хизбула" в Ливан

Израелският военен началник обеща засилване на ударите срещу "Хизбула" в Ливан

Свят Преди 7 часа

Това заяви началникът на израелската армия, генерал-лейтенант Еял Замир

Китай и Русия обсъдиха деескалация на конфликта в Близкия изток

Китай и Русия обсъдиха деескалация на конфликта в Близкия изток

Свят Преди 9 часа

Китай и Русия са близки икономически и политически партньори, като отношенията им се задълбочиха още повече след руската инвазия в Украйна през 2022 г.

,

Гардиън: Унгария избира между досегашния курс и промяна

Свят Преди 10 часа

Унгарците ще гласуват на 12 април на най-значимите избори в Европа тази година

,

Северна Македония намали акцизите на горивата

Свят Преди 11 часа

Решението беше обявено на пресконференция от премиера Християн Мицкоски

.

Десетки мигранти са в неизвестност след корабокрушение в Средиземно море

Свят Преди 11 часа

От началото на 2026 г. най-малко 683 мигранти са загинали или са в неизвестност при опити да прекосят морето

Сбогом на Малдивите и Венеция? Учените посочиха кои легендарни дестинации губим завинаги

Сбогом на Малдивите и Венеция? Учените посочиха кои легендарни дестинации губим завинаги

Любопитно Преди 11 часа

Учени предупреждават, че много легендарни места ще изчезнат завинаги

,

Полицията в Залцбург залови българи крадци на гуми

Свят Преди 11 часа

В петък вечер двамата българи – на 45 и 48 години – отишли с микробус до склад на фирма за продажба на гуми с намерението да влязат вътре с взлом

.

Кралското семейство се събра в Уиндзор за Великден, бившият принц Андрю остана в сянка

Любопитно Преди 12 часа

Крал Чарлз III и принцеса Кейт присъстваха на традиционната литургия в параклиса „Сейнт Джордж“, докато скандалите около по-малкия брат на монарха доведоха до неговото отсъствие

Зеленски: Русия предоставя на Иран разузнавателна информация за израелски енергийни обекти

Зеленски: Русия предоставя на Иран разузнавателна информация за израелски енергийни обекти

Свят Преди 12 часа

Това заяви президентът на Украйна Володимир Зеленски на 5 април – поредното от серия украински твърдения, че Москва оказва военна подкрепа на Техеран

„Вторник ще бъде Денят на електроцентралите“: Доналд Тръмп с остра закана към Техеран

„Вторник ще бъде Денят на електроцентралите“: Доналд Тръмп с остра закана към Техеран

Свят Преди 13 часа

Американският президент предупреди Иран, че страната ще се превърне в „ад“, ако не отвори Ормузкия проток, и обяви предстоящи удари по цивилни обекти

Атанас Запрянов: Самостоятелната отбрана е непосилна за България

Атанас Запрянов: Самостоятелната отбрана е непосилна за България

България Преди 13 часа

Военният министър подчерта, че сигурността на страната е гарантирана чрез НАТО

Орбан: Откриха експлозиви в Сърбия край газопровод, доставящ газ за Унгария

Орбан: Откриха експлозиви в Сърбия край газопровод, доставящ газ за Унгария

Свят Преди 13 часа

Унгарският премиер заяви, че президентът на Сърбия Александър Вучич го е информирал в телефонен разговор

Сикрет Сървис разследва стрелба до Белия дом

Сикрет Сървис разследва стрелба до Белия дом

Свят Преди 14 часа

След "обстойно претърсване на парка и околността" не е бил открит заподозрян, се посочва в изявлението

Автобус пламна в движение в центъра на Пловдив

Автобус пламна в движение в центъра на Пловдив

България Преди 14 часа

Причините за инцидента все още се изясняват

Вучич: Открити са взривни вещества край газопровода "Балкански поток"

Вучич: Открити са взривни вещества край газопровода "Балкански поток"

Свят Преди 15 часа

Вучич предупреди за сериозна заплаха за енергийната инфраструктура

Всичко от днес

От мрежата

Кой вид упражнения е подходящ за вашето куче?

dogsandcats.bg

Как да се грижим за бременна котка

dogsandcats.bg
1

Ники Василковски ще е водещ на „Априлци Рън”

sinoptik.bg
1

Слънцето изгрява за Цветница

sinoptik.bg

След две години пауза: Кралското семейство отново заедно на Великден

Edna.bg

От приятелство до любов като от приказка: Изи от Hell's Kitchen показа мъжа до себе си

Edna.bg

Български национал гледа от пейката как отборът му крачи към титлата на Гърция

Gong.bg

Интер разкъса Рома в специална вечер за Лаутаро Мартинес

Gong.bg

Отново поскъпване на основни хранителни стоки на борсите

Nova.bg

Тръмп даде ултиматум на Иран до вторник вечер да отвори Ормузкия проток

Nova.bg