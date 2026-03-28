Кражба на сън: Как да оцелеем при преминаването към лятното часово време

Смяната на часа може да бъде предизвикателство, но с няколко прости стъпки можем да намалим негативните ефекти

28 март 2026, 07:13
Кражба на сън: Как да оцелеем при преминаването към лятното часово време
Източник: iStock/Getty Images

В нощта срещу неделя, 29 март, точно в 03:00 ч. сутринта, ще извършим един добре познат ритуал – ще преместим стрелките на часовниците си с един час напред. На пръв поглед промяната изглежда незначителна, но за биологичния ни часовник това е истинско „реактивно закъснение“ (jet lag), без дори да напускаме леглото си. Докато се радваме на по-дългия ден и задаващата се пролет, тялото ни се подготвя за сериозно изпитание.

Биологичната цена на един „изгубен“ час

Смяната на времето не е просто административно решение; тя е директна намеса в нашия циркаден ритъм. Това е вътрешният механизъм, който регулира всичко – от цикъла на сън и бодрост до освобождаването на хормони като мелатонин и кортизол.

Проучванията в областта на хронобиологията са категорични: първите дни след прехода са критични. Статистиката показва тревожен ръст на сърдечните удари и инсултите в понеделника след смяната. Причината? Комбинация от недоспиване и внезапен стрес за сърдечносъдовата система. Липсата на концентрация води и до повишен брой пътнотранспортни произшествия, тъй като рефлексите ни са забавени, подобно на състояние след употреба на малко количество алкохол.

Как да се подготвим за преминаване към лятно часово време
Пролетната умора – тихият съучастник

Ситуацията се усложнява от факта, че преходът към лятно време съвпада с пика на пролетната умора. След дългата зима депата ни от витамини са изчерпани, а организмът е зает да пренастройва метаболизма си към променящите се температури и светлина. Резултатът е взривоопасен коктейл от раздразнителност, главоболие и хронично изтощение. Колебанията в нивата на серотонина (хормона на щастието) могат да доведат до потиснатост, която допълнително влошава качеството на съня.

Стратегия за адаптация: Как да помогнем на тялото си?

За да преминем по-леко през този период, е необходимо да действаме проактивно. Ето професионалните съвети, които ще ви помогнат да „рестартирате“ системата си:

  • Светлинна терапия: Веднага след събуждане дръпнете завесите или излезте на балкона. Естествената светлина е най-силният сигнал за мозъка, че денят е започнал, и помага за потискане на мелатонина.
  • Движението като антидот: Кардио заниманията (тичане, плуване или бързо ходене) ускоряват обмяната на веществата и помагат на тялото да изхвърли натрупаните токсини. Важно е обаче да не тренирате интензивно непосредствено преди сън.
  • Дигитален детокс: Синята светлина от екраните е враг номер едно на съня. Поне час преди лягане оставете телефона. Вместо това се отдайте на четене на книга или медитация – дейности, които свалят нивата на кортизол.
  • Храна за енергия, а не за тежест: Забравете за тежките диети точно сега. Организмът ви се нуждае от гориво – заложете на сезонни зеленчуци, ядки и храни, богати на магнезий, който успокоява нервната система.
  • Приоритизирайте задачите: През първата седмица след 29 март не планирайте тежки бизнес срещи или сложни проекти. Дайте си разрешение да бъдете по-малко продуктивни, докато организмът ви се адаптира.
В търсене на баланса

Смяната на часа е предизвикателство, но и напомняне, че сме неразривно свързани с ритмите на природата. Ако усетите, че адаптацията продължава повече от десетина дни или симптоми като сърцебиене и постоянно безсъние се задълбочават, не се колебайте да се консултирате с лекар.

В крайна сметка, ключът е в умереността. Малко повече сън, малко по-качествена храна и щипка търпение към самите себе си са напълно достатъчни, за да прегърнем пролетта с усмивка, вместо с прозявка.

