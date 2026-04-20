Дълбокият сън: Проучване разкри какво сънуваме точно преди да умрем

Ново изследване на италиански учени разкрива какво сънуват терминално болните пациенти в дните преди смъртта. От срещи с починали близки до ярка светлина и символични стълбища – вижте как умът ни се подготвя за края на жизнения път

20 април 2026, 15:39
Н ово изследване хвърля светлина върху специфичните видения, които възникват в дните преди настъпването на смъртта. Учени от Azienda USL–IRCCS в Реджо Емилия, Италия, са анкетирали 239 специалисти по палиативни грижи, доброволци в хосписи, медицински сестри и психолози. Обект на проучването са т.нар. „сънища и видения в края на живота“ (ELDV), споделени от терминално болни пациенти.

Резултатите, публикувани в научното списание Death Studies, показват, че в последната фаза от човешкия път се появяват повтарящи се теми и образи. „Сънищата и виденията в края на живота носят важен потенциал за взаимоотношения“, обяснява екипът. „Разговорите за тези видения позволяват на пациентите да подхождат към иначе неописуеми теми чрез символичен начин на изразяване, заобикаляйки препятствията на рационалния език, който вместо това може да предизвика защитни реакции като отричане.“

Сънят е сложна поредица от образи, мисли, емоции и усещания, генерирани от ума по време на покой. Всеки от нас сънува всяка нощ. Смята се, че този процес ни помага да обработваме емоциите си, да съхраняваме спомени, да укрепваме невронните връзки, да намаляваме нивата на стрес, да решаваме проблеми и да мислим креативно. Най-ярките сънища се случват по време на фазата на бързо движение на очите (REM), когато мозъчната активност е най-висока.

Някои хора, особено жените, споделят, че са започнали да помнят сънищата си по-често по време на пандемията от COVID-19. Изследователите отдават това на повишения стрес, депресивните състояния и нарушенията на съня. В този контекст може да се заключи, че терминалните заболявания предизвикват сходен психологически натиск, който засилва способността за възпроизвеждане на сънищата.

Всъщност много от хората, намиращи се на прага на смъртта, съобщават за изключително ярки сънища, в които се събират отново с починали близки. Други описват видения, свързани с прехода и т.нар. „лиминалност“ – например ярка светлина, отворени врати и стълбища. Учените твърдят, че тези образи могат да функционират като вид психологическо облекчение, а утешителните сънища за изгубени роднини се разглеждат като психо-духовни механизми за справяне.

„Един професионалист разказа за пациентка, която сънувала съпруга си да казва: „Чакам те“, интерпретирайки това като знак за вътрешен мир и приемане на смъртта“, споделя екипът. Друга пациентка си спомня сън, в който „се изкачва боса към отворена врата, изпълнена със светлина“. Трети описват спокойни картини с успокояващи символи, като например „бял кон, препускащ по брега“.

Преживяванията обаче не винаги са свързани с покой и светлина. Някои пациенти разказват за дълбоко обезпокоителни видения, като например чудовище с лицето на майка им, което ги дърпа надолу – истински ужас. Експертите смятат, че подобни кошмари са признак за вътрешен конфликт и отразяват страха от смъртта или трудното разделине с живота. „Тревожните видения може да показват незадоволени клинични или емоционални нужди“, допълват авторите.

Въпреки събраните данни, точната причина за тези видения остава неясна и според изследователите изисква по-задълбочен анализ. Макар много проучвания да се фокусират върху преживяванията близо до смъртта (NDE), това е първото изследване, насочено конкретно към сънищата на терминално болни в последните им дни.

„Въпреки тяхното разпространение и релационно значение, за ELDV все още липсва ясно културно и клинично разбиране“, казва ръководителят на екипа Елиза Рабити. „Пациентите често се колебаят да ги споделят от страх от подигравки, осъждане или риск да бъдат възприети като объркани.“

Все пак виденията в края на живота се припокриват с образите, докладвани при преживяванията близо до смъртта. Според скорошни проучвания участниците често описват тунели, ярка светлина, стълбища, присъствие на близки, а понякога и сложни космически или геометрични модели.

