Месо от питон за вечеря: Змията може да се окаже чест гост на масата

М есото от питон е устойчива протеинова алтернатива, която скоро може да се превърне в редовна част от ежедневното ни меню, предполагат учени.

Изследователите твърдят, че отглеждането на питони има множество предимства, включително способността на змиите да гладуват за продължителни периоди от време, малките им нужди от пространство и вода и минималното производство на отпадъци.

Благодарение на големия размер на тялото и бързите темпове на растеж - питоните са изключително ефективен източник на месо. Учените са публикували своите открития в списание Scientific Reports.

"Тези животни са изключително добри преобразуватели на храна и особено на протеини", казва пред ABC News съавторът на изследването Патрик Ост, зоолог и научен сътрудник в Оксфордския университет във Великобритания.

Според проучването отглеждането на питони е добре развито в Азия, но все още не е навлязло в други региони. Тъй като настоящите системи за животновъдство се борят да отговорят на стандартите за устойчивост и нарастващото търсене, може би е време да се помисли за алтернативи.

