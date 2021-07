Питон ухапа австриец в собствената му тоалетна

"Отидох до тоалетната както обикновено. Пуснах осветлението, седнах на тоалетната чиния и изведнъж усетих ощипване", разказва Уолтър Ерхарт от Австрия.

Това "ощипване" идва от змия, която е дълга 1.60 м, разказват във видео от Би Би Си.

