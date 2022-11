Петгодишно момче оцеля след нападение на питон в Австралия

П етгодишно момче оцеля след нападение на питон в Австралия, съобщи АФП. Детето е било ухапано и влачено в басейн от змията с дължина на един малък автомобил, разказа бащата пред медии.

Малкият Бо играел край басейна в Байрън Бей, Източна Австралия, когато е бил нападнат от триметров питон. Змията е дошла от близката растителност. Това каза бащата на момчето – Бен Блейк, пред радио „Найн“. Според него питонът е дебнел за жертва.

Влечугото е захапало детето и го завлякло в басейна. Там се е увило около единия му крак. 76-годишният дядо на детето дошъл на помощ, скачайки във водата, за да извади момчето. Питонът все така е бил увит около крака му. Бащата успял за освободи детето от змията. „Не съм малко момче. Освободих крака му за около 15-20 секунди.“

