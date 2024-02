Змиите: Еволюционните експерти на планетата Земя

О ткакто са се появили за първи път през епохата на динозаврите, змиите "пишат" историята на еволюционния успех, плъзвайки се до почти всяко кътче на Земята - от океаните до върховете на дърветата. Ново изследване описва подробно как тези безкраки влечуги, които са еволюирали от четирикраки гущери, са получили предимство пред конкуренцията, предаде Ройтерс.

Учените са създали цялостно еволюционно дърво на змиите и гущерите с помощта на геномни данни, обхващащи около 1000 вида. Същевременно те са прегледали фосилните сведения и са събрали данни за храненето на змиите, анатомията на черепа, репродуктивната биология и географския ареал.

Изследователите са установили, че змиите са преживели "бум" на иновации в началото на своята история и са еволюирали с вероятно три до пет пъти по-бързи темпове в сравнение със своите братовчеди гущерите.

"Това е все едно гущерите да се движат във времето с еволюционен мотопед или картинг, а змиите да са "Ламборгини" V12. Гущерите пътуват с градския автобус. Змиите се возят на еволюционния влак-стрела", казва еволюционният биолог от Мичиганския университет Даниъл Рабоски, водещ автор на изследването, публикувано в сп. "Сайънс".

Змиите са се появили преди около 120 милиона години. Ранните змии са имали рудиментарни крайници, като най-старата известна напълно безкрака змия е живяла преди около 85 милиона години, според еволюционния биолог от университета "Джордж Вашингтон" и съавтор на изследването Александър Пайрън.

Ранните змии променят анатомията си по важни начини, най-вече за да се превърнат във високоспециализирани хищници, показва изследването. Черепите им стават изключително гъвкави, за да могат по-добре да улавят и поглъщат плячка. Змиите придобиват впечатляваща система за откриване на плячката, като обонянието им или хеморецепцията, се усъвършенства. Някои от тях развиват способността за инфрачервено зрение, по същество превръщайки се в сензори за топлина. Други стават отровни.

Изследователите са събрали голям набор от данни за хранителния режим на змиите и гущерите, включително ценна информация за съдържанието на стомаха на мъртви екземпляри от музейни колекции.

"Гущерите обикновено се хранят с насекоми, паяци и подобни неща, понякога с растения. Змиите са наистина екстремни специалисти по хранене и обикновено ядат гръбначни животни или странни, трудни за ядене безгръбначни. Когато змиите се хранят с безгръбначни, те често поглъщат опасни неща като отровни стоножки и скорпиони, слузести вредни охлюви или плужеци", казва Рабоски.

Различни групи гущери с течение на времето са станали безкраки, но никога не са преживели същия еволюционен просперитет като змиите.

