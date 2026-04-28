Всичко, което трябва да се случи, за да се срещнат Меси и Роналдо на Световното първенство
О т близо две десетилетия Кристиано Роналдо и Лионел Меси определят ерата на футбола, която обхваща лиги, континенти и турнири. Но единствената сцена, която така и не ги е събрала в официален мач на Световно първенство, е именно ФИФА Мондиалът.

Те са играли един срещу друг само два пъти на международно ниво. И двата пъти в приятелски срещи през 2011 и 2014 г. Въпреки че участват на всяко Световно първенство от 2006 г. насам, Португалия и Аржентина никога не са се срещали в самия турнир.

Тази липса тихо е останала като фон на тяхното съперничество. А с оглед на това, че Мондиал 2026 вероятно ще бъде последният за двамата, Роналдо е на път да навърши 41 години, а Меси наближава 39, възможността за последна среща зависи от изключително специфична верига от резултати и обстоятелства.

Преди да разгледаме сценариите, е важно да се разбере как точно е устроен новият формат на турнира.

  • Как работи разширеното Световно първенство с 48 отбора

Мондиал 2026, който ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико, се разширява от 32 на 48 отбора. Това променя напълно структурата на турнира.

Вместо осем групи, вече има 12 групи, от A до L, всяка с по четири отбора.

Аржентина е в Група J заедно с Алжир, Австрия и Йордания. Португалия е в Група K заедно с Колумбия, Узбекистан и Демократична република Конго.

От всяка група първите два отбора се класират директно за елиминациите, това прави 24 отбора. Към тях се добавят и осемте най-добри трети отбора от всички групи, което оформя схема от 32 отбора в елиминационната фаза.

След това турнирът продължава с директни елиминации: осминафинали, четвъртфинали, полуфинали и финал. Общо се играят 104 мача.

  • Значението на новия формат

Аржентина пристига като действащ световен шампион след триумфа в Катар 2022, титла, която затвърди наследството на Меси.

Португалия, водена от Кристиано Роналдо, все още преследва първа световна титла. Най-доброто им представяне в ерата на Роналдо е полуфиналът през 2006 г.

Роналдо има 143 гола за националния отбор, а Меси 13 гола в 26 мача на световни първенства.

И двамата се очаква да участват в шестото си Световно първенство.

  • Защо Меси и Роналдо не могат да се срещнат в групите

Тъй като и Аржентина, и Португалия са поставени в първа урна при жребия, те са разпределени в различни части на схемата. Това означава, че среща между тях е възможна единствено в елиминациите.

  • Сценарий 1: И двата отбора печелят групите си - четвъртфинал

Ако Аржентина завърши първа в Група J, а Португалия е първа в Група K, двата отбора могат да се срещнат на четвъртфиналите.

Това би се случило на 11 юли в Канзас Сити, но само ако и двата отбора спечелят мачовете си в осминафинал и осминафиналния кръг.

Лионел Меси Източник: GettyImages
  • Сценарий 2: И двата отбора са втори - осминафинал

Ако и Аржентина, и Португалия завършат втори в групите си, срещата може да се случи още на осминафиналите на 6 юли в Арлингтън.

Това би направило сблъсъка много по-ранен и по-кратък път до срещата.

  • Сценарий 3: Различни позиции - финал

Ако единият отбор е първи, а другият втори, схемата ги разделя напълно до финала на 19 юли в Ню Джърси.

Това е най-дългият и най-труден сценарий, но и най-емблематичният.

  • Сценарий 4: Вариант с трети места

Новият формат добавя и допълнителна неизвестност чрез най-добрите трети отбори. В този случай позициите в схемата се определят едва след края на груповата фаза, което прави евентуална среща между Меси и Роналдо трудно предвидима.

Кристиано Роналдо Източник: Getty Images
  • Защо този Мондиал е различен

Въпреки всички възможни сценарии, основният факт остава: това почти сигурно ще бъде последното Световно първенство и за двамата.

Новият формат прави срещата възможна, но не гарантирана. За да се случи, трябва едновременно:

  1. Аржентина да изпълни очакванията,
  2. Португалия да премине тежка група,
  3. И двата отбора да преминат поне една или две елиминационни фази без грешка.

Само тогава футболната история може най-накрая да ги събере на една и съща сцена за последен път.

Източник: Times of India    
