Колосален "мегапотоп" препълва Средиземно море преди 5 милиона години

С редиземно море е много популярна туристическа дестинация - преди много време е било обширна солена равнина, напълно суха.

Според нова статия в списание Communications Earth & Environment морето може да е било запълнено от гигантски „мегапотоп“ преди около 5,33 милиона години.

Смята се, че така нареченият мегапотоп е продължил между 2 и 16 години, като водата се е вливала в морето със скорост 60-100 милиона кубични метра в секунда.

За сравнение, река Мисисипи се движи със сравнително лежерната скорост между 6 000 и 20 000 кубични метра в секунда.

„Наводнението в Занклеан е вдъхващо страхопочитание природно явление, чиито дебити и скорости на потока надхвърлят всички други известни наводнения в историята на Земята“, казва в изявление съавторът на изследването Аарон Микалеф, изследовател в Института за изследвания на аквариума в залива Монтерей в Калифорния. „Нашето изследване предоставя най-убедителните доказателства за това изключително събитие.“

Преди около 200 милиона години, по време на мезозойската ера, Средиземноморският регион е бил част от огромния океан Тетис - море, което е разделяло древните суперконтиненти Гондвана и Лавразия. С течение на времето тектоничната дейност е довела до свиване на океана, тъй като Африканската и Евразийската плоча са се приближили една към друга, превръщайки се в Средиземно море.

Месинската криза на солеността - продължила между 5,97 и 5,33 млн. години - настъпила, когато морето се изолирало от Атлантическия океан, което довело до почти пълното изпаряване на водата поради сухите условия, оставяйки огромни солени равнини в басейна.

Преди това учените са смятали, че този сух период е приключил постепенно, когато Гибралтарският проток се е отворил и в продължение на 10 000 години в Средиземно море се е вливала вода. През 2009 г. обаче учените откриват ерозионен канал между залива Кадис в Южна Испания и Алборанско море (най-западната част на Средиземно море), което показва, че едно-единствено бързо наводнение е напълнило морето: мегапотопът в Занклеан.

В тази нова статия изследователите описват как са открили допълнителни доказателства за бързо меганаводнение в геоложки обекти в югоизточната част на Сицилия.

Изследователите са анализирали над 300 хребета по потопен сухоземен мост, наречен Сицилийски праг, който някога е разделял източния и западния средиземноморски басейн. Моделите на тези хребети показват, че някога по повърхността му се е разразил гигантски мегапотоп.

