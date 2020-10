Меган Маркъл закрила профилите си в социалните мрежи, за да се "самосъхрани"

С ъпругата на принц Хари каза, че е закрила всичките си лични профили в социалните медии още преди години. С цел да се "самосъхрани", тя не чете и какво говорят онлайн хората за нея.

Това заяви херцогинята на Съсекс, цитирана от Reuters, по време на онлайн дискусия "Да изградим един по-добър свят", в която участие взе ѝ нейният съпруг принц Хари.

