Меган Маркъл на 44: Защо 4-ти август е дата с дълбока кралска история

М еган Маркъл празнува днес своя 44-и рожден ден, а съпругът ѝ, принц Хари, вероятно ще направи деня още по-специален. Макар официални подробности за тържествата да не са оповестени, според източници Меган ще отбележи празника в тесен кръг от близки приятели и семейство в дома им в Монтесито, Калифорния. Очаква се тя да бъде в центъра на вниманието в този личен и значим ден.

happy 44th birthday meghan! hope you know how much you inspire us everyday 💌 pic.twitter.com/QIB1Gw2PdX

Любопитен факт е, че 4 август е значима дата не само за Меган, но и за британската монархия. През 1982 г., когато Меган е едва на една година, принц Уилям е кръстен именно на този ден. Церемонията се е провела в Музикалната зала на Бъкингамския дворец, като пълното му име — Уилям Артър Филип Луис — е прочетено по време на религиозния ритуал, воден от архиепископа на Кентърбъри, Робърт Рънси.

Макар събитието да е било частно, пред двореца се е събрала голяма тълпа, привлечена от важността на повода. Кралицата майка дори се е появила на балкона, за да поздрави хората малко преди началото на кръщенето.

В книгата си „Катрин: Принцесата на Уелс“ кралският биограф Робърт Джобсън разказва: „Голяма тълпа се беше събрала пред двореца и кралицата майка се появи на балкона преди церемонията. Този път тя беше напълно частна, затворено събитие.“

Джобсън отбелязва още, че в Кларънс Хаус фотографът Джейсън Бел е създал редки и исторически снимки, сред които специален портрет на кралица Елизабет II с тримата ѝ преки наследници: принц Чарлз, принц Уилям и принц Джордж. Това е първият път от 1899 г. насам, когато е направена такава фотография. Последната подобна снимка датира от времето на кралица Виктория с нейните наследници — Едуард VII, Джордж V и Едуард VIII.

Her Majesty Queen Elizabeth The Queen Mother was born on this day in 1900. I painted this portrait at Clarence House in 1986. Lovely memories of a wonderful lady. pic.twitter.com/AZyzPnxazD