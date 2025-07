Newsweek: Меган Маркъл може да печели $4,5 милиона за седмица

Д анните за аудиторията на Меган Маркъл и нейния онлайн магазин As Ever разкриват значителен потенциал за приходи от милиони долари, стига херцогинята на Съсекс да успее да разшири продуктовия асортимент, посочва анализ на Newsweek.

„Липсата на самочувствие“ на Маркъл си личи в As Ever

Меган стартира първата серия от продукти през април, които се разпродадоха в рамките на минути. Същото се случи и с по-нататъшното пускане през юни, както и с първото ѝ вино – розе от долината Напа, на 1 юли. Бързите разпродажби повдигат въпроса колко би могла да реализира като приходи, ако нейните продукти бяха налични в неограничени количества.

Новинарският портал Newsweek получи информация, че уебсайтът As Ever е регистрирал половин милион показвания на страници в седмицата на второто стартиране, което осигурява ясен индикатор за мащаба на интереса към нейните продукти.

Защо това е важно?

Meghan Markle’s brand, As Ever, has officially sold out! The Duchess took to social media to share her excitement, writing:



"Our shelves may be empty, but my heart is full! We sold out in less than one hour, and I can’t thank you enough… for celebrating, purchasing, sharing,… pic.twitter.com/ODWOQnlIWg — HELLO! Canada (@HelloCanada) April 2, 2025

Търсенето изглежда значително по-голямо от наличните за продажба продукти в момента, което означава, че Меган реализира само малка част от потенциалните си приходи.

Какво трябва да знаете?

Newsweek използва данните за посещенията на страниците в онлайн магазина As Ever, за да направи приблизителна оценка на търсенето. Ако приемем, че всеки от тези посетители е закупил най-евтиния продукт – сладкото от малини на цена $9, това би означавало потенциална печалба от 4,5 милиона долара за една седмица.

Разбира се, реалността е по-сложна. Вероятно не всички половин милион посещения са превърнали се в продажби, а от друга страна, много купувачи може да са поръчали повече артикули. Същевременно някои са избрали по-скъпи продукти, като лимитираното издание на мед от портокалов цвят – най-скъпият хранителен артикул на Меган, който струва $28 за буркан.

Отделно, виното се продава на цена от $30 за бутилка, с минимална поръчка от три бутилки, което означава разход от поне $90 на клиент. Първата бутилка – розе от Напа Вали – също се разпродаде за минути, като Меган работи върху ново пенливо вино за следващо издание.

The eight products featured in As Ever’s debut collection was “personally developed” by Meghan herself over the course of the past year, with the products “drawing on her years of home cooking and entertaining. The brand will offer new products and collections seasonally. pic.twitter.com/HN4k7LM1xI — Sussex Fan (@Catsinacradle24) March 4, 2025

Ник Еде, британски експерт по брандинг и култура, сподели пред Newsweek:

„Мисля, че 4 милиона долара са много за седмичните приходи на някой като Меган, но със сигурност може да изкарва милион долара на седмица. Основното обаче е продуктът да бъде правилният. Хората посещават нейния сайт, за да проверят наличността на нови артикули, което може да изкриви тези цифри. Скъпите продукти като виното, ако се представят както трябва, могат да донесат големите пари.“

Важно е да се отбележи, че оценките на Newsweek проследяват потенциалните приходи, но не отчитат разходите, което означава, че реалната печалба остава неизвестна. Освен това, каквито и печалби да реализира компанията, те ще бъдат разделени с Netflix – партньор по марката и дялов собственик, на когото автоматично се полага дял.

Както посочи Еде, може да е имало изключително високо търсене през седмицата на стартиране, предимно от любопитни потребители, които не са непременно склонни да станат постоянни клиенти. С други думи, продажбите от първата седмица не гарантират стабилни ежеседмични приходи.

Следователно оценките на Newsweek не са окончателни, но предоставят ценна информация за метаданните от сайта на Меган и допринасят за продължаващия дебат дали бизнес начинанието ѝ се развива успешно или има затруднения.

Еде подчертава, че най-големият шанс за успех на Меган не се крие в хранителните продукти, с които стартира As Ever, а по-скоро в по-новото ѝ предложение – виното.

Какво казват експертите?

„Тя може да реализира милиони долари за седмица, но въпросът е дали това търсене ще продължи. Все още говорим за нов продукт, а не за основен артикул, което е предизвикателство. Ще има ли постоянни клиенти? Не мога да си представя хора, които многократно купуват микс за палачинки или ядливи цветя“, казва Еде.

Ядливите цветя, едни от популярните артикули, бяха широко обсъждани и дори подигравани в социалните мрежи след готварското ѝ шоу „With Love, Meghan“, което е тясно свързано с марката As Ever. Те се продават за $15 за кутийка от 5 гт.

„Мисля, че виното е съвсем различно“, посочва Еде. „Там има последователност – хората развиват предпочитания към вкуса и често го поръчват за рождени дни, коледни празници или просто го държат в хладилника. Ако успее да го направи както трябва, това ще е нейната основна печалба. Трябва да се съсредоточи върху виното, да подсигури стабилно предлагане и да го разпространява глобално, включително да го предлага на винарски магазини, така че не задължително да се изисква поръчка онлайн.“

Повече снимки на Меган Маркъл вижте в нашата галерия!