Меган Маркъл сподели сладки моменти от рождения ден на Лилибет в Дисниленд

П ринцеса Лилибет отпразнува четвъртия си рожден ден със семейно пътуване до Дисниленд в Калифорния.

Меган Маркъл, херцогинята на Съсекс, сподели видео монтаж от празненствата в Instagram, показващ как семейството се наслаждава на атракциони и се среща с герои от света на Дисни. В едно от видеата се вижда впечатляваща двуетажна торта, украсена с тематиката на Ариел от „Малката русалка“. В друг кадър Лилибет и шестгодишният ѝ брат Арчи се срещат с Елза от „Замръзналото кралство“.

Видеото започва с Лилибет, която дърпа баща си към входа на парка. По-късно се вижда как семейството се забавлява на улей за спускане с трупи, а малката принцеса язди любимия на децата летящ слон Дъмбо.

43-годишната Меган се появява с уши на Мини Маус, докато 40-годишният принц Хари също е заснет на различни атракциони, включително и носещ уши на Мики Маус.

Принцеса Лилибет навърши 4: Меган Маркъл сподели сладки моменти

Семейството се вози на Space Mountain, Star Cruiser на Бъз Лайтиър и състезателните коли, вдъхновени от анимацията „Колите“. В едно от видеата ги виждаме и да гледат сценично представление по темата „Междузвездни войни“ заедно с Арчи.

На един кадър Хари прегръща Арчи, докато Меган държи ръката на Лилибет. Лицата на децата са прикрити с емотикони със сърца или обърнати встрани от камерата през целия монтаж.

Публикацията предизвика сравнения с детското пътуване на принц Хари до "Уолт Дисни Уърлд" във Флорида през 1993 г., когато принцеса Даяна завежда синовете си Уилям и Хари в парка.

Архивни снимки от онова време показват как осемгодишният Хари седи отпред в лодка за спускане, а Даяна – отзад, и двамата усмихнати и мокри от водата.

Harry and Meghan have taken Archie and Lilibet to Disneyland and the sweet video they shot has reminded me of when Princess Diana took the boys to Thorpe Park in 1993 ❤️ pic.twitter.com/ypoY7BbqHN