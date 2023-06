Медичите: Най-голямата им страст ги уби

И сторията на фамилията Медичи е изпълнена с борби за власт, интриги и убийства, но органите, погребани в семейната гробница, сочат друг убиец - малария, от която човекът може да се е заразил в ловните полета на Медичите.

Изследователите откриват доказателства за паразита, който причинява малария, и правят първото наблюдение на паразит от този исторически период, който остава структурно непокътнат.

Медичите са свръхмощна и богата банкерска фамилия, която оказва голямо влияние в ренесансова Флоренция и в крайна сметка става владетел на херцогство Тоскана през XVI век.

Заради властта и статута си те погребват мъртвите си като монарси в базиликата "Сан Лоренцо" в центъра на Флоренция, като съхраняват скелетните останки на телата в ковчези с извадени органи, които се съхраняват в отделни теракотени съдове, на които често е изписан само гербът на фамилията Медичи.

