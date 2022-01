Учени установиха скритата причина за страха ни от паяци

У чени от Карловия университет в Прага идентифицирали скритата причина за арахнофобията - натрапчив и неконтролируем страх от паяци, пише Daily Mail.

Арахнофобията е една от най-разпространените фобии в света, която засяга 2,7 до 6,1% от световното население. За нея няма обективни причини. Повечето паяци са безвредни за хората, като само 0,5% от видовете са способни да причинят вреда.

Паяците се страхуват от... паяци

