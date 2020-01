Мечето, което стана домашен любимец на канадския полк

П ътувайки с влак за поредното военно обучение преди Първата световна война, канадските войниците спират за почивка в Уайт Ривър, Онтарио.

Изморен от пътя Хари Колбърн слиза от влака, за да се разходи, когато забелязва една необичайна гледка. Вързано на каишка 7-месечно черно мече е за продан от своя собственик.

27-годишния Хари е впечатлен от животното, а продавача намира у него правилния купувач.

Младият войник, родом от Бирмингам, Англия, винаги е обичал животните. На 18 години емигрира в Канада, за да учи ветеринарна медицина. След като завършва колежа в Онтарио стартира работа в Министерството на земеделието в Онтарио през 1911. Но при старта на войната е сред първите заминали да служат на страната.

Когато открива мечето, Хари разбира за трогателната му историята . Малкото мече е видяло как убиват майка му, а след това е отвлечено за да бъде продадено.

Войникът решава да закупи мечето и се връща във влака с новия си домашен любимец, който кръщава Уинипег, на името на града, в който е открил мечето.

Уинипег се превръща в символ на полка. През цялото пътуване, а и след това, по време на обученията на войниците, мечето е възпитавано и обучавано. Хари възнаграждава своят домашен любимец с ябълки или царевично нишесте, когато животното изпълни командите.

Снимки от периода, когато полка се е грижил за животното показват колко добре е възпитан „Мечо”, както го наричат войниците, от своя собственик.

В началото на октомври 1911 години Хари Колбърн заминава за Англия със своят домашен любимец. След седмица обучение в Солсбъри Хари е принуден да се сражава на Западния фронт.

Съдбата на Мечо е да постъпи в новооткрития зоопарк в Лондон, където мечките са поставени в специални клетки напомнящи за планинския пейзаж.

Преди да замине войникът обещал на своето мече да го върне в Канада след войната.

Хари се среща отблизо с грозната картина на войната, като се разминава на косъм от смъртта. По време на Първата световна война все още се използват коне за придвижване на част от войските, а ранените животни били лекувани от Хари Колбърн.

Във всеки удобен момент войникът се връщал при своето мече, за да го види.

Въпреки, че е родено в гората, мечето помни добротата, която е получило от своя собственик и позволява на посетителите да си играят с него, а от зоопаркът разрешават на децата да влизат в клетката и да го хранят.

В края на войната Хари Колбърн се връща при своето мече, но вече не може да го отведе със себе си. Затова се сбогува със своя Мечо и се връща в Уинипег, където работи в Министерството на земеделието и създава малка ветеринарна клиника в двора на къщата си.

