Мариана Попова в образа на Rag’n’Bone Man грабна победата във втория лайв на „Като две капки вода“

Н ай-доброто шоу за имитации “Като две капки вода” и тази вечер забавлява зрителите на NOVA с незабравими превъплъщения и забележителни изпълнения. Началото на грандиозния спектакъл бе дадено от изненадващо изпълнение на БТР и Маги Халваджиян на „Пак ще се прегърнем“, с което развълнуваха публиката. Тази вечер към Хилда Казасян, Юлиан Вергов и Димитър Ковачев-Фънки, в журито се присъедини и продуцентът на шоуто Маги Халваджиян.

Източник: NOVA/Красена Ангелова

Победител във втория лайв на юбилейния сезон на „Като две капки вода“ стана Мариана Попова. Певицата впечатли силно зрителите и журито с превъплъщението си в образа на Rag’n’Bone Man. Тя излезе неузнаваема под прожекторите и изуми с великолепното представяне на песента “Skin”. Всички членове на журито не скриха възхищението си, а Хилда каза за изпълнението й: „Аз мисля, че за изпълнение като това е направено и това шоу!“

Източник: NOVA/Красена Ангелова

Първи на сцената излезе Руслан Мъйнов в ролята на рок легендата Фреди Меркюри и изпълни вечния хит на Queen „Don’t Stop Me Now”. “За мен това е една от най-добрите имитации на Queen в това шоу” – призна Хилда Казасян. Крисия ни върна към хита на Бритни Спиърс „Oops!... I Did It Again”, a Анелия развълнува зрителите с песента „Панаири“ на примата на българската музика Лили Иванова.

Първият мъж, който влезе в женски образ в юбилейния сезон на „Като две капки вода“ бе Александър Сано. Той изгря на сцената като сексапилната Риана и остави публиката и журито без думи след изпълнението на песента „Love On Brain”. Колегата му Краси Радков срази публиката със сложна хореография в ролята на американската звезда Бийонсе. „В това шоу има трудни задачи. А понякога направо невъзможни задачи. Тази беше от тях. Свалям шапка на професионализма ти. Можеше да преиграеш образа, но ти се стара да направиш Бийонсе. В това шоу печелят хората, които приемат сериозно задачите“, сподели Маги Халваджиян след изпълнението. Миналата седмица Бутонът на късмета отреди и на Моню Монев да излезе на сцената като дама. Той успя да се справи отлично с имитацията на Николина Чакърдъкова и изпълни песента „Пий, куме“, а на сцената бе в компанията на танцьорите от Неврокопския танцов ансамбъл. Есил Дюран също дебютира на сцената като изпълнител от противоположния пол. Есил имаше задача да влезе в кожата на Дамиано Давид от Maneskin и събра овациите с песента „Beggin’”.

Алисия напълно излезе от кожата си с имитацията на великата Богдана Карадочева и култовата й песен „Иване, Иване“. Дарин Ангелов излезе под прожекторите като рок иконата Мийт Лоуф и изправи публиката на крака с изпълнение на „I’d Do Anything For Love”.

Източник: NOVA/Красена Ангелова

И вторият епизод на шоуто завърши с “Бутонът на късмета”. Следващата седмица зрителите ще видят Руслан Мъйнов преобразен като Крисия, Алисия ще влезе в образа на Володя Стоянов, Моню Монев ще е Джеймс Браун, Есил Дюран ще излезе на сцената с изпълнение на AC/DC, Крисия ще плени зрителите като Барбара Стрейзънд, Анелия ще имитира Ед Шийран, Краси Радков ще влезе под кожата на Мими Иванова и Развигор Попов, Александър Сано ще трябва да имитира перфектно Гери-Никол, Дарин Ангелов ще се превъплъти в Ани Ленъкс, а Мариана Попова ще изненада зрителите като Румънеца и Енчев.

Не пропускайте „Като две капки вода“ и следващия понеделник от 20:00 по NOVA, когато специален гост в журито ще бъде легендата Васил Найденов.