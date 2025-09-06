6 септември: Търновската конституция е възстановена

На 6 септември 1883 г. българският княз Александър Батенберг възстановява Търновската конституция, която бе отменена от него две години по-рано. През 1881 г. князът, използвайки политическа криза и нестабилността в страната, въвежда „Временен регламент“, който значително ограничава правата на парламента и засилва изпълнителната власт на монарха.

Това предизвиква

недоволство сред опозицията и широката общественост, която смята конституцията от 1879 г. за символ на новата независима България.

Възстановяването на Търновската конституция през 1883 г. е опит на Батенберг да възстанови стабилността и доверието в управлението, след период на силно авторитарно управление. Действието му се приема положително от мнозина политици и общественици, като знак за връщане към демократичните принципи и баланса между законодателната и изпълнителната власт.

Събитието остава важна страница в българската политическа история, защото показва сложния баланс между авторитаризъм и парламентаризъм в първите години на Княжество България.

Сбогом, принцесо!

На този ден през 1997 г., около седмица след трагичната ѝ смърт в автомобилна катастрофа в Париж, светът се сбогува с принцеса Даяна. Погребението ѝ в Лондон се превръща в едно от най-големите медийни събития на ХХ в. – около 2,5 милиарда души по целия свят наблюдават церемонията на живо по телевизията.

Хиляди хора се събират по улиците на Лондон, носейки цветя, свещи и послания на обич и скръб. Мнозина се нареждат на километри от пътя на процесията, за да отдадат почит на „народната принцеса“, която заживява в сърцата на милиони благодарение на благотворителната си дейност и човешката си топлота.

Церемонията се провежда в катедралата Сейнт Пол и е изпълнена с елементи на официалност и интимност едновременно. Особено запомнящ се е моментът, когато Елтън Джон изпълнява версия на песента „Candle in the Wind“, посветена на Даяна – изпълнение, което става символ на международната скръб и отдаване на почит.

At Princess Diana's funeral on September 6th 1997 Sir Elton John performed a special rewritten version of his iconic song "Candle In The Wind" to honour Diana ❤️ pic.twitter.com/9enVIbOa4n — Sue 069 (@sue069) June 14, 2025

Процесията и службата включват официални военни почести, като ковчегът на принцесата е носен на раменете на гардове на Кралската армия.

Един от най-трогателните моменти е, когато кралица Елизабет II нарушава протокола

и скланя глава, докато ковчегът минава покрай нея – действие, което показва личната ѝ скръб и уважение към покойната принцеса.

Най-забележителният и тежък момент е процесията, когато младите синове на покойната принцеса Уилям и Хари вървят зад ковчега на майка си, придружени от баща си принц Чарлз (сега крал Чарлз III), братът на даян граф Спенсър и съпругът на кралицата принц Филип.

Членове на британското кралско семейство, световни лидери и близки приятели присъстват, за да изразят уважение и скръб. Светът гледа не само процесията и службата, но и реакциите на хората – хиляди обикновени граждани плачат по улиците, държат плакати и снимки на любимата си принцеса. Много медии определят церемонията като „погребението на века“ – събитие, което обединява хора от различни континенти, култури и възрасти около общата скръб.

Още събития на 6 септермври:

1885 г. – Съединението на България, Източна Руменлия и Княжество България се обединяват

1901 г. – В Бъфало (Ню Йорк) е извършен атентат срещу президента на САЩ Уилям Маккинли, в резултат на което той умира 8 дни по-късно.

1941 г. – Холокост: нацистките власти задължават всички евреи, живеещи в Германия, да носят отличителен знак – шестоъгълната звезда на Давид.

1997 г. – Екип от астрономи открива Калибан – естествен спътник на Уран.

Родени:

1904 г. – роден е българският композитор Любомир Пипков

1971 г. – родена е ирландската певица Долорес О'Риърдън

Починали:

1998 г. – умира японският режисьор Акира Куросава

2007 г. – умира италианският тенор Лучано Павароти

2021 г. – умира френският актьор Жан Пол Белмондо