Пътник счупи врата на автобус в Бургас, за да излезе

Пътникът е избягал от местопроизшествието

5 септември 2025, 19:47
Пътник счупи врата на автобус в Бургас, за да излезе
Източник: БГНЕС

П ътник в автобус на градския транспорт в Бургас - Б11 се опита да излезе от превозното средство, счупвайки стъклото на една от вратите с чукче. То е предназначено за аварийни ситуации, предава БНР.

Инцидентът се е случил на бул."Демокрация" в района на Трета поликлина, потвърди за общественото радио управителят на БургасБус инж. Петко Драгнев. 

Няма пострадали хора. Пътникът е избягал от местопроизшествието, като предстои да бъде открит от полицията. 

"Стойността на нанесените щети е около 500 лева, но лошото е, че сега бургазлии ще са ощетени, автобусът от линия Б11 няма да може да се използва в рамките на поне една седмица. Ще се открие този човек, ще се заведе дело и ще трябва да заплати щетите."

Това е втората вандалска проява върху автобус от градския транспорт, уточни инж. Драгнев:

"В момента не върви и един друг автобус, който беше напръскан с графити в кв. "Рудник" в началото на тази седмица."

Източник: БНР    
автобус Бургас
Четири момчета на 19 и 15 г. пребили шефа на полицията в Русе
Четири момчета на 19 и 15 г. пребили шефа на полицията в Русе
Преди 1 ден

Преди 1 ден
Зеленски отговори на Путин за Москва
Зеленски отговори на Путин за Москва
Преди 22 часа

Преди 22 часа
Желязков пред Коща за РС Македония: Нашата позиция остава непроменена
Желязков пред Коща за РС Македония: Нашата позиция остава непроменена
Преди 21 часа

Преди 21 часа
Слави Трифонов: Каквито сме ние, такава ни е и държавата
Слави Трифонов: Каквито сме ние, такава ни е и държавата
Преди 23 часа

Преди 23 часа

ЕК глоби "Гугъл" с близо 3 млрд. евро

ЕК глоби "Гугъл" с близо 3 млрд. евро

България Преди 1 час

"Гугъл" съобщи, че ще обжалва санкцията

ВАС спря Методиката за дялово разпределение на топлинна енергия

ВАС спря Методиката за дялово разпределение на топлинна енергия

България Преди 2 часа

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване

Катрин, херцогинята на Кент

Най-възрастният член на британското кралско семейство, Катрин, херцогинята на Кент, почина на 92 години

Свят Преди 3 часа

Херцогинята на Кент – от бляскави кралски задължения до скромен живот като учител по музика

<p>Зафиров: Не съм говорил с Путин и Ким Чен-ун</p>

Зафиров: Нямам никакво намерение да подавам оставка

България Преди 3 часа

Зафиров: Никакви реплики не съм разменял с Путин и Ким Чен-ун

Снимката е илюстративна

„Ще умра ли сега?“ - 8-годишната Яна гасне пред очите на майка си, докато светът мълчи

Свят Преди 3 часа

В обсадена Газа едно дете се бори за живот, докато бюрокрацията спира спасението му

Удар за Киър Стармър: Анджела Рейнер подаде оставка след данъчен скандал

Удар за Киър Стармър: Анджела Рейнер подаде оставка след данъчен скандал

Свят Преди 4 часа

Стармър каза, че Рейнер ще „остане важна фигура в нашата партия“ и ще „продължи да се бори за каузите, за които толкова страстно се грижи"

Простреляха жена в монтанското село Благово

Простреляха жена в монтанското село Благово

България Преди 4 часа

Нападателят се издирва

"Тесла" предлага на Илон Мъск до 1 трилион долара "компенсационен пакет"

"Тесла" предлага на Илон Мъск до 1 трилион долара "компенсационен пакет"

Свят Преди 4 часа

Планът, който подлежи на одобрение от акционерите, предвижда редица амбициозни цели.

Ловец срещна очи в очи черната пантера край Шумен

Ловец срещна очи в очи черната пантера край Шумен

България Преди 4 часа

Животното се изправило в цял ръст срещу него, в непосредствена близост

Това са задържаните за побоя над ст. комисар Кожухаров

Това са задържаните за побоя над ст. комисар Кожухаров

България Преди 4 часа

Няма промяна в състоянието на шефа на полицията в Русе

Пет шокиращи факта за живота на Джорджо Армани

Пет шокиращи факта за живота на Джорджо Армани

Любопитно Преди 5 часа

Емблематичният дизайнер почина на 4 септември, оставяйки своята следа в света на модата

<p>Русия&nbsp;отиде&nbsp;при &quot;най-дълбокия, най-мрачен Китай&quot;</p>

Тръмп: Русия отиде при "най-дълбокия, най-мрачен Китай"

Свят Преди 5 часа

"Изглежда, че изгубихме Индия и Русия", написа Тръмп

Нападнаха с брадва инспектори по труда при проверка на заведение

Нападнаха с брадва инспектори по труда при проверка на заведение

България Преди 5 часа

Инспекторите по труда са установили четири лица, работещи без трудов договор

Пожар в хотел в Арбанаси

Пожар в хотел в Арбанаси

България Преди 5 часа

Причините за произшествието тепърва ще се изясняват

Внимание, шофьори! Над 370 нарушения за средна скорост за 12 часа

Внимание, шофьори! Над 370 нарушения за средна скорост за 12 часа

България Преди 6 часа

Законът за измерване на средната скорост влиза в сила от 00:00 ч. на 7 септември

Евродепутати се готвят за нови вотове на недоверие срещу фон дер Лайен

Евродепутати се готвят за нови вотове на недоверие срещу фон дер Лайен

Свят Преди 6 часа

Председателят на ЕК бе водещ кандидат на Европейската народна партия в европейските избори

Всичко от днес

