Пътник счупи врата на автобус в Бургас, за да излезе

П ътник в автобус на градския транспорт в Бургас - Б11 се опита да излезе от превозното средство, счупвайки стъклото на една от вратите с чукче. То е предназначено за аварийни ситуации, предава БНР.

Инцидентът се е случил на бул."Демокрация" в района на Трета поликлина, потвърди за общественото радио управителят на БургасБус инж. Петко Драгнев.

Няма пострадали хора. Пътникът е избягал от местопроизшествието, като предстои да бъде открит от полицията.

"Стойността на нанесените щети е около 500 лева, но лошото е, че сега бургазлии ще са ощетени, автобусът от линия Б11 няма да може да се използва в рамките на поне една седмица. Ще се открие този човек, ще се заведе дело и ще трябва да заплати щетите."

Това е втората вандалска проява върху автобус от градския транспорт, уточни инж. Драгнев:

"В момента не върви и един друг автобус, който беше напръскан с графити в кв. "Рудник" в началото на тази седмица."