България

"ДПС – Ново начало” обсъди с кметове спешни мерки за справяне с водната криза

По време на срещата бяха обсъдени основните причини за водния недостиг

5 септември 2025, 17:33
"ДПС – Ново начало” обсъди с кметове спешни мерки за справяне с водната криза
Източник: Пресцентър на

Р ъководството на ДПС и народните представители  от ПГ на "ДПС-Ново начало" проведоха  работна среща с кметове и представители на местната власт. Домакин на срещата беше  сдружението на общините “Толерантност” и бе посветена на наболелия и нарастващ проблем с безводието в цялата страна.

По време на срещата бяха обсъдени основните причини за водния недостиг, сред които засушаването през последните месеци, увеличеното потребление и остарялата водопроводна инфраструктура. Представени бяха и конкретни мерки за преодоляване на кризата, включително изграждане на нови водоизточници, рехабилитация на съществуващите мрежи и въвеждане на режим на водоподаване при необходимост.

Пеевски настоя за спешни и решителни действия за разрешаване на водната криза

Кметовете информираха за активната си работа и това, че правят всичко възможно за бързо и ефективно разрешаване на проблема. Те вече са предприели редица мерки, включително търсене на допълнително финансиране и координация с държавните институции. Представителите на местната власт споделиха добри практики и реализирани успешни проекти за достъп до питейна вода за хората.

Снимка: Пресцентър на "ДПС -Ново начало"

Засегната бе и темата за незаконните сметища, които нарастват всекидневно. Предложени бяха варианти и идеи за справянето и с този сериозен проблем, водещ до негативни икономически последици и негативно въздействие върху качеството на живот. 

На срещата бе отчетено, че справянето с безводието изисква както дългосрочни инвестиции, така и активното участие на местната общност, ускоряване на ремонтните дейности и по-строг контрол върху водните загуби.

В срещата участваха зам.-председателите на ДПС и ПГ на "ДПС -Ново начало" Искра Михайлова-Копарова, Халил Летифов, Станислав Анастасов, Йордан Цонев, Нида Ахмед- зам.-председател на ДПС, кмет на Каолиново и председател на УС на сдружението “Толерантност”, Радослав Ревански - зам.- председател ДПС и кмет на община Белица, Ерол Мюмюн - зам.-председател на ДПС и кмет на Кърджали, зам.-председателите на ПГ на  "ДПС -Ново начало" - Хамид Хамид, Ертен Анисова, народните представители  Атидже Вели, Айтен Сабри, Елван Гюркаш, Фатима Йълдъс, Калин Стоянов, Цветан Енчев, Димитър Аврамов и еродепутатът Танер Кабилов.

водна криза ДПС -Ново начало
Последвайте ни
Полет от София до Франкфурт кацна аварийно в Белград

Полет от София до Франкфурт кацна аварийно в Белград

Ловец срещна очи в очи черната пантера край Шумен

Ловец срещна очи в очи черната пантера край Шумен

Ето в кои отсечки ще глобяват за превишена средната скорост

Ето в кои отсечки ще глобяват за превишена средната скорост

„Ще умра ли сега?“ - 8-годишната Яна гасне пред очите на майка си, докато светът мълчи

„Ще умра ли сега?“ - 8-годишната Яна гасне пред очите на майка си, докато светът мълчи

Какви са правата и задълженията на работещите от вкъщи по Кодекса на труд

Какви са правата и задълженията на работещите от вкъщи по Кодекса на труд

pariteni.bg
Безопасно ли е да правите секс пред кучето си

Безопасно ли е да правите секс пред кучето си

dogsandcats.bg
<p>Четири момчета на 19 и 15 г. пребили шефа на полицията в Русе</p>
Ексклузивно

Четири момчета на 19 и 15 г. пребили шефа на полицията в Русе

Преди 22 часа
Зеленски отговори на Путин за Москва
Ексклузивно

Зеленски отговори на Путин за Москва

Преди 19 часа
Желязков пред Коща за РС Македония: Нашата позиция остава непроменена
Ексклузивно

Желязков пред Коща за РС Македония: Нашата позиция остава непроменена

Преди 19 часа
Слави Трифонов: Каквито сме ние, такава ни е и държавата
Ексклузивно

Слави Трифонов: Каквито сме ние, такава ни е и държавата

Преди 20 часа

Виц на деня

- Скъпи, ти мислиш ли си за мен? - Да, всеки ден, ама тая сутрин набързо, че щях да закъснея за работа...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Катрин, херцогинята на Кент

Най-възрастният член на британското кралско семейство, Катрин, херцогинята на Кент, почина на 92 години

Свят Преди 1 час

Херцогинята на Кент – от бляскави кралски задължения до скромен живот като учител по музика

<p>Зафиров: Не съм говорил с Путин и Ким Чен-ун</p>

Зафиров: Нямам никакво намерение да подавам оставка

България Преди 1 час

Зафиров: Никакви реплики не съм разменял с Путин и Ким Чен-ун

Това са задържаните за побоя над ст. комисар Кожухаров

Това са задържаните за побоя над ст. комисар Кожухаров

България Преди 2 часа

Няма промяна в състоянието на шефа на полицията в Русе

Пет шокиращи факта за живота на Джорджо Армани

Пет шокиращи факта за живота на Джорджо Армани

Любопитно Преди 3 часа

Емблематичният дизайнер почина на 4 септември, оставяйки своята следа в света на модата

<p>Русия&nbsp;отиде&nbsp;при &quot;най-дълбокия, най-мрачен Китай&quot;</p>

Тръмп: Русия отиде при "най-дълбокия, най-мрачен Китай"

Свят Преди 3 часа

"Изглежда, че изгубихме Индия и Русия", написа Тръмп

Нападнаха с брадва инспектори по труда при проверка на заведение

Нападнаха с брадва инспектори по труда при проверка на заведение

България Преди 3 часа

Инспекторите по труда са установили четири лица, работещи без трудов договор

Пожар в хотел в Арбанаси

Пожар в хотел в Арбанаси

България Преди 3 часа

Причините за произшествието тепърва ще се изясняват

Внимание, шофьори! Над 370 нарушения за средна скорост за 12 часа

Внимание, шофьори! Над 370 нарушения за средна скорост за 12 часа

България Преди 3 часа

Законът за измерване на средната скорост влиза в сила от 00:00 ч. на 7 септември

Евродепутати се готвят за нови вотове на недоверие срещу фон дер Лайен

Евродепутати се готвят за нови вотове на недоверие срещу фон дер Лайен

Свят Преди 4 часа

Председателят на ЕК бе водещ кандидат на Европейската народна партия в европейските избори

<p>Коя е жената, която отказа 1 милиард долара от Зукърбърг?</p>

Коя е Мира Мурати: Жената, която отхвърли предложението за 1 милиард долара на Зукърбърг

Свят Преди 4 часа

Мира Мурати си спечели репутацията на „AI мозъка“ зад най-амбициозните проекти на OpenAI

САЩ разполагат изтребители в Пуерто Рико срещу наркокартелите

САЩ разполагат изтребители в Пуерто Рико срещу наркокартелите

Свят Преди 4 часа

Мадуро заяви, че САЩ "се опитват да извършат смяна на режима чрез военни заплахи"

Йоан Матев

Йоан Матев е на свобода след убийството в Борисовата градина

България Преди 4 часа

Издадената от ВКС през юни 2023 година присъда е излежана

Трагедия в Габрово: 80-годишен шофьор помете и уби жена на пешеходна пътека

Трагедия в Габрово: 80-годишен шофьор помете и уби жена на пешеходна пътека

България Преди 4 часа

Инцидентът станал в близост до жп гарата, в района на кръгово кръстовище

Ученик от Косово намушка учителка в Германия, простреляха го

Ученик от Косово намушка учителка в Германия, простреляха го

Свят Преди 4 часа

Смята се, че той е нападнал жената тази сутрин, преди да избяга

Луиджи Манджионе e използван като модел за SHEIN

Луиджи Манджионе e използван като модел за SHEIN

Любопитно Преди 4 часа

Гигантът в бързата мода започна разследване

Кремъл: Възможна е нова среща между Путин и Тръмп

Кремъл: Възможна е нова среща между Путин и Тръмп

Свят Преди 4 часа

Постоянно се осъществяват работни контакти, посочи още той

Всичко от днес

От мрежата

Каква храна да даваме на куче с анемия

dogsandcats.bg

10 породи кучета, често етикетирани като агресивни

dogsandcats.bg
1

Залесяват опожарения Гарга баир край Велико Търново

sinoptik.bg
1

Всяко дърво в Силистра с паспорт

sinoptik.bg

Жаси от „Сделка или не“ отпразнува 40-ия си рожден ден със стил и блясък (СНИМКИ)

Edna.bg

От Бъкингам съобщиха: Почина най-възрастният член на кралското семейство

Edna.bg

Официално: ЦСКА се раздели с още четирима

Gong.bg

Никола Цолов ще стартира шести в Гран при на Италия във Формула 3

Gong.bg

От четиримата задържани за побоя в Русе двама ще отговарят за хулиганство, а други двама - за тежка телесна повреда и хулиганство

Nova.bg

Атанас Зафиров: Нямам намерение да подавам оставка

Nova.bg