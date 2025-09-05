Любопитно

Темпераментната Евгения напусна „Диви и красиви"

Стратегически действия определиха поведението на някои от участниците

5 септември 2025, 22:55
Темпераментната Евгения напусна „Диви и красиви“
Източник: Стилиян Стефанов, NOVA

Е дна от най-емоционалните дами в „Диви и красиви“ напусна романтичното риалити, след като нейният партньор в играта даде своята гривна на друга жена. Това сложи край на пътя на Евгения към любовта в предаването. Тя беше изпратена от всички участници с аплодисменти и сълзи в очите.

Отношенията й с тенис треньора Николай Масурски претърпяха пълен обрат, след като той се отдръпна от нея с мотива, че не усеща взаимност от нейна страна и вижда прекалено много различия помежду им. Масурски избра да даде гривната на любовта на Елвира, като по този начин заяви интереса си към нея пред всички.

Източник: Стилиян Стефанов, NOVA

Във финалния етап на любовната надпревара регламентът позволява към големия финал да продължат единствено участници по двойки. Само заедно, те ще могат да стигнат до победата, а тя зависи изцяло от зрителите на NOVA, които могат да гласуват за своята двойка фаворит в приложението NOVA PLAY.

След полярните емоции по време на церемонията, заедно напред продължават Ванеса и Марио, Джулия и Николай, Ивелина и Атанас, Лора и Радослав и Елвира и Масурски. Игра на откровенията позволи на двойките да се освободят от всички натрупани негативни емоции в Палата на любовта и да споделят какво са научили. Колко от тях усещат, че са успели да изградят истински отношения с партньора до себе си и вярват ли, че могат да спечелят любовното риалити?

Източник: Стилиян Стефанов, NOVA

Не пропускайте да видите в новите епизоди на „Диви и красиви“ – през следващата седмица в сряда и четвъртък от 22:00 ч. по NOVA.

Зрителите на NOVA избират победителите в романтичната надпревара. Гласувайте за двойките в приложението NOVA PLAY вече е активно.

Източник: NOVA    
Диви и красиви
