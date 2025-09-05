България

Президентът: Преди 140 години жителите на Чирпан се наредиха сред достойните българи

Президентът присъства на честванията на празника на Чирпан и 140 години от Съединението

5 септември 2025, 22:52
Ето в кои отсечки ще глобяват за превишена средната скорост

Ето в кои отсечки ще глобяват за превишена средната скорост
Това са задържаните за побоя над ст. комисар Кожухаров

Това са задържаните за побоя над ст. комисар Кожухаров
Внимание, шофьори! Над 370 нарушения за средна скорост за 12 часа

Внимание, шофьори! Над 370 нарушения за средна скорост за 12 часа
Йоан Матев е на свобода след убийството в Борисовата градина

Йоан Матев е на свобода след убийството в Борисовата градина
Не стихват реакциите след случая на насилие над директора на ОДМВР - Русе

Не стихват реакциите след случая на насилие над директора на ОДМВР - Русе
Летни температури до 33 градуса: Kакво ще бъде времето на 15-и септември

Летни температури до 33 градуса: Kакво ще бъде времето на 15-и септември
ПП-ДБ е подала сигнал срещу Пеевски в КПК

ПП-ДБ е подала сигнал срещу Пеевски в КПК
Борисов за поканата за протест от страна на ПП: На 70 години няма да ходя да се бия по площадите

Борисов за поканата за протест от страна на ПП: На 70 години няма да ходя да се бия по площадите

„Преди 140 години четата на храбрите чирпански доброволци, която поема към  Пловдив, за да подкрепи с оръжие общонародното дело, се нареди сред достойните българи, дръзнали да вземат съдбата на България в свои ръце и да превърнат Съединението в победа на българския дух и в триумф на националния ни идеал за обединение“.

Това заяви президентът Румен Радев в Чирпан, където участва в празника на града и отбелязването на 140 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия. Държавният глава беше заедно със съпругата си Десислава Радева, съобщиха от пресцентъра на президентството.

В приветствието си президентът посочи, че жителите на Чирпан още пазят жив спомена за гордите българи, които през 1885 година са предопределили развитието на България за идните поколения. Радев допълни, че многоликият град се нарежда сред богатствата на страната ни със сърдечната гостоприемност на жителите, уютния облик, щедрите плодородни земи, както и традициите и почитта към виното.

„Градът на Пейо Яворов, на Георги Данчов – Зографина, на Никола Манев е неразделна част от съкровищницата на истинското голямо българско изкуство, защото техният талант и творчество продължават да вълнува емоционалния свят на българите“, каза държавният глава.

„Чирпан се гордее с миналото си, но също и гледа уверено към утрешния ден и съм убеден в потенциала и бъдещето на общината благодарение на амбициите и възможностите на чирпанлии“, заяви Радев.

Президентът отбеляза усилията на ръководството на общината за модернизация на градската среда и инфраструктурата.

Източник: ADMP    
Последвайте ни
Огромен успех - двама българи на финала на US Open

Огромен успех - двама българи на финала на US Open

Американски командоси убили севернокорейски цивилни

Американски командоси убили севернокорейски цивилни

Путин не вижда смисъл в среща със Зеленски

Путин не вижда смисъл в среща със Зеленски

Арестуваха българка в Солун, шофьор откри децата ѝ на пътя

Арестуваха българка в Солун, шофьор откри децата ѝ на пътя

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Забавни котешки навици, които ще ви накарат да се смеете

Забавни котешки навици, които ще ви накарат да се смеете

dogsandcats.bg
<p>Четири момчета на 19 и 15 г. пребили шефа на полицията в Русе</p>
Ексклузивно

Четири момчета на 19 и 15 г. пребили шефа на полицията в Русе

Преди 1 ден
Зеленски отговори на Путин за Москва
Ексклузивно

Зеленски отговори на Путин за Москва

Преди 1 ден
Желязков пред Коща за РС Македония: Нашата позиция остава непроменена
Ексклузивно

Желязков пред Коща за РС Македония: Нашата позиция остава непроменена

Преди 1 ден
Слави Трифонов: Каквито сме ние, такава ни е и държавата
Ексклузивно

Слави Трифонов: Каквито сме ние, такава ни е и държавата

Преди 1 ден

Виц на деня

- Извинете, някъде в това село продават ли ракия? - Църквата ей там виждате ли? - Да! - Освен в нея, навсякъде.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Киселова: Работим с онези групи, които подкрепят правителството

Киселова: Работим с онези групи, които подкрепят правителството

България Преди 2 часа

Киселова: Тези, които се сърдят – за тяхна сметка е

САЩ спират военната помощ за европейски съюзници

САЩ спират военната помощ за европейски съюзници

България Преди 3 часа

Програмата, известна като Секция 333, ще бъде спряна напълно от следващата фискална година

ВАС спря Методиката за дялово разпределение на топлинна енергия

ВАС спря Методиката за дялово разпределение на топлинна енергия

България Преди 6 часа

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване

"ДПС – Ново начало” обсъди с кметове спешни мерки за справяне с водната криза

"ДПС – Ново начало” обсъди с кметове спешни мерки за справяне с водната криза

България Преди 6 часа

По време на срещата бяха обсъдени основните причини за водния недостиг

Полет от София до Франкфурт кацна аварийно в Белград

Полет от София до Франкфурт кацна аварийно в Белград

България Преди 6 часа

Самолетът е трябвало да кацне поради сигнал за дим в кабината

САЩ с нов военен аташе в България

САЩ с нов военен аташе в България

България Преди 7 часа

Той беше посрещнат от министъра на отбраната Атанас Запрянов

Катрин, херцогинята на Кент

Най-възрастният член на британското кралско семейство, Катрин, херцогинята на Кент, почина на 92 години

Свят Преди 7 часа

Херцогинята на Кент – от бляскави кралски задължения до скромен живот като учител по музика

<p>Зафиров: Не съм говорил с Путин и Ким Чен-ун</p>

Зафиров: Нямам никакво намерение да подавам оставка

България Преди 7 часа

Зафиров: Никакви реплики не съм разменял с Путин и Ким Чен-ун

Снимката е илюстративна

„Ще умра ли сега?“ - 8-годишната Яна гасне пред очите на майка си, докато светът мълчи

Свят Преди 7 часа

В обсадена Газа едно дете се бори за живот, докато бюрокрацията спира спасението му

Удар за Киър Стармър: Анджела Рейнер подаде оставка след данъчен скандал

Удар за Киър Стармър: Анджела Рейнер подаде оставка след данъчен скандал

Свят Преди 7 часа

Стармър каза, че Рейнер ще „остане важна фигура в нашата партия“ и ще „продължи да се бори за каузите, за които толкова страстно се грижи"

Простреляха жена в монтанското село Благово

Простреляха жена в монтанското село Благово

България Преди 8 часа

Нападателят се издирва

"Тесла" предлага на Илон Мъск до 1 трилион долара "компенсационен пакет"

"Тесла" предлага на Илон Мъск до 1 трилион долара "компенсационен пакет"

Свят Преди 8 часа

Планът, който подлежи на одобрение от акционерите, предвижда редица амбициозни цели.

Ловец срещна очи в очи черната пантера край Шумен

Ловец срещна очи в очи черната пантера край Шумен

България Преди 8 часа

Животното се изправило в цял ръст срещу него, в непосредствена близост

Пет шокиращи факта за живота на Джорджо Армани

Пет шокиращи факта за живота на Джорджо Армани

Любопитно Преди 9 часа

Емблематичният дизайнер почина на 4 септември, оставяйки своята следа в света на модата

<p>Русия&nbsp;отиде&nbsp;при &quot;най-дълбокия, най-мрачен Китай&quot;</p>

Тръмп: Русия отиде при "най-дълбокия, най-мрачен Китай"

Свят Преди 9 часа

"Изглежда, че изгубихме Индия и Русия", написа Тръмп

Нападнаха с брадва инспектори по труда при проверка на заведение

Нападнаха с брадва инспектори по труда при проверка на заведение

България Преди 9 часа

Инспекторите по труда са установили четири лица, работещи без трудов договор

Всичко от днес

От мрежата

8 причини, поради които котките атакуват опашките си

dogsandcats.bg

Котката ми ме събужда през нощта - как да се справя

dogsandcats.bg
1

Кой е единственият пътуващ параход-музей на Балканите

sinoptik.bg
1

Бяло бебе алпака се роди в Бургас

sinoptik.bg

Жаси от „Сделка или не“ отпразнува 40-ия си рожден ден със стил и блясък (СНИМКИ)

Edna.bg

От Бъкингам съобщиха: Почина най-възрастният член на кралското семейство

Edna.bg

Огромен успех за българския тенис! Двама българи ще спорят за трофея на US Open

Gong.bg

Рилски спортист оказа съпротива на звездите на Апоел

Gong.bg

Исторически български финал на US Open: Иван Иванов и Александър Василев влизат в битката за трофея

Nova.bg

Задръствания на АМ "Тракия" заради ПТП (СНИМКИ)

Nova.bg