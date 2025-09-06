Сълзотворен газ и шокови гранати срещу протестиращи: Поредна нощ на насилие в Сърбия

Сръбската полиция използва сълзотворен газ и шокови гранати в университетски кампус в Нови Сад в петък, за да разпръсне протестиращи, които поискаха предсрочни избори, с които се надяват да свалят от власт президента Александър Вучич и неговата управляваща Сръбска прогресивна партия (СПС), предаде агенция Ройтерс (Reuters).

В обръщение късно вечерта Вучич заяви, че 11 полицаи са ранени. Няма информация за броя на ранените протестиращи.

В петък вечерта хиляди се събраха в кампуса на държавния университет. Протестиращите държаха транспаранти с надписи „Не искаме блокади, искаме избори“ и „Студентите имат едно спешно искане: Да се свикат избори“. Тълпата крещеше „Вучич, тръгвай си!“.

Протестиращите се сбиха с полицията пред философския факултет и хвърляха сигнални ракети, докато полицията използва сълзотворен газ и шокови гранати, за да отблъсне тълпата.

Президентът Вучич обвини чуждестранните служби за сигурност, че стоят зад антиправителствените протестиращи

в Сърбия и каза, че неговите поддръжници ще проведат митинги в градове в цяла Сърбия в неделя.

Вучич и неговата партия Сръбска прогресивна партия (СНС) са разтърсени от месеци протести в цялата страна, включително блокади на държавните университети, предизвикани от смъртта на 16 души миналия ноември, когато покривът на реновирана жп гара се срути.

Протестите бяха предимно мирни до 13 август, когато десетки полицаи и цивилни бяха ранени при сблъсъци. Протестиращите обвиняват корупцията за бедствието на жп гарата в Нови Сад и настояват за предсрочни избори с надеждата да свалят Вучич и неговата партия.

Студенти, опозиционни групи и антикорупционни организации обвиняват Вучич и неговите съюзници във връзки с организираната престъпност, използване на насилие срещу политически съперници и потискане на свободата на медиите – твърдения, които те отричат.

„Решението е да се свикат избори“, каза Небойша Корач, един от протестиращите.

„От наша страна искаме мирът и демокрацията да възтържествуват и политическите институции да си вършат работата. Това означава свикване на избори и това ще бъде решението, защото правителството ще се промени“.

В ранните часове на съботния ден Александър Вучич заяви, че държавата ще се намеси и няма да позволи институциите да бъдат унищожавани, разрушавани и палени, предаде сръбската национална телевизия РТС.

„Хората в Сърбия трябва да знаят, че държавата е по-силна от всеки друг.

Така беше днес, така ще бъде утре, така ще бъде винаги. Държавата Сърбия е силна държава, сериозна държава и отговорна държава“, каза Вучич в извънредно изявление след безредиците, предаде БТА.

„Имаше директни призиви в социалните мрежи за линчуване и насилие срещу държавни органи. Това са обикновени страхливци, които нападат хора, които просто си вършат работата. И никога няма да спечелят“, каза Вучич в извънредното си обръщение.

Той определи, че на протеста в Нови Сад тази вечер е имало максимум 7020 души, докато в останалата част на Сърбия на протестите е имало 2300 души, добавяйки, че другите протести с изключение на този в Нови Сад са преминали добре.

„Някои, заедно с някои членове на Европейския парламент, се опитаха да застрашат стабилността на държавата.

С маски на лицата си искаха на всяка цена да окупират сградата на Философския факултет в Нови Сад и не успяха“, каза Вучич.

„Вървете да разрушавате страната си, не разрушавайте Сърбия. Мислите ли, че се страхувам от вас? Ни най-малко!“, каза Вучич и допълни, че евродепутатите ще бъдат преследвани в съответствие със сръбските закони.

Присъствието на евродепути на протеста в Нови Сад беше осъдено и от председателя на Скупщината Ана Бърнабич и председателя на управляващата Сръбска прогресивна партия и бивш премиер Милош Вучевич.