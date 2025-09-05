Огромен успех - двама българи на финала на US Open

И ван Иванов и Александър Василев успяха да спечелят своите двубои на полуфиналната фаза на Откритото първенство на САЩ по тенис за младежи, като по този начин осигуриха огромен триумф за родния тенис – български финал на US Open, съобщава Gong.bg.

Това е невероятен успех за българския спорт, като титлата от Откритото първенство на САЩ за младежи със сигурност ще бъде в притежание на българин. Финалът е в неделя и тепърва ще се реши Иван Иванов или Александър Василев ще триумфира с титлата.

Иван Иванов и Александър Василев се класираха за полуфинала на US Open

Иван Иванов се класира за финала на US Open при юношите след великолепна победа с 6:1, 6:4 над Зангар Нурланули от Казахстан. 16-годишният български талант направи 7 аса и цели 25 печеливши удара, като приключи мача за 1 час и 16 минути. Той ще играе на втори пореден финал на турнир от Големия шлем след титлата му на "Уимбълдън".

Иван започна отлично мача и вкара два аса в първия гейм. След това той постигна ранен пробив. Последва оспорван гейм, който българинът измъкна, а серията му продължи с нов пробив и стигна до пет поредни спечелени гейма. Чак тогава съперникът му успя да се отчете на таблото, но малко след това първият сет бе приключил след около 25 минути игра.

Началото на нова ера в българския тенис: Иван Иванов, който покори "Уимбълдън"

Малко след този двубой Александър Василев пребори Мигел от Бразилия, като българинът загуби първия сет с 2:6, но след това бе категоричен, побеждавайки с 6:1 във втората част и успявайки да спечели с 6:0 третия сет, връзвайки „геврек“ на своя съперник.

Александър Василев имаше голям проблем с двойните грешки, като направи цели 9 и имаше проблеми с вкарването на първия сервис, но успя да спечели 70 процента от точките разиграни на първото си подаване. Въпреки това, Александър Василев разгроми своя съперник във втория и третия сет и заслужено се класира на финала.