България

САЩ спират военната помощ за европейски съюзници

Програмата, известна като Секция 333, ще бъде спряна напълно от следващата фискална година

5 септември 2025, 20:38
САЩ спират военната помощ за европейски съюзници
Източник: БГНЕС

М инистерството на отбраната на САЩ е информирало миналата седмица няколко европейски страни, че военната помощ за тях в рамките на програма, известна като Секция 333, ще бъде спряна напълно от следващата фискална година, каза днес служител на литовското Министерство на отбраната, цитиран от "Ройтерс".

Два източника, запознати с въпроса, заявиха, че САЩ ще прекратят определена военна помощ за европейски държави, граничещи с Русия, което предизвиква опасения сред ключови страни получатели като Литва, Естония и Латвия.

Ди Ванс: "Лъвският пай" от бремето на украинската сигурност ще е за Европа

Литва води преговори с американското правителство за това, каква военна помощ ще продължи да се оказва и каква ще бъде преустановена, каза днес директорът по политиката на литовското Министерство на отбраната Вайдотас Урбелис.

Източник: БТА, Алексей Маргоевски    
САЩ военна помощ Европа
Последвайте ни
Пътник счупи врата на автобус в Бургас, за да излезе

Пътник счупи врата на автобус в Бургас, за да излезе

Арестуваха българка в Солун, шофьор откри децата ѝ на пътя

Арестуваха българка в Солун, шофьор откри децата ѝ на пътя

Полет от София до Франкфурт кацна аварийно в Белград

Полет от София до Франкфурт кацна аварийно в Белград

Ето в кои отсечки ще глобяват за превишена средната скорост

Ето в кои отсечки ще глобяват за превишена средната скорост

Какви са правата и задълженията на работещите от вкъщи по Кодекса на труд

Какви са правата и задълженията на работещите от вкъщи по Кодекса на труд

pariteni.bg
1740 патрулки на общо 1710 служители на КАТ в страната

1740 патрулки на общо 1710 служители на КАТ в страната

carmarket.bg
<p>Четири момчета на 19 и 15 г. пребили шефа на полицията в Русе</p>
Ексклузивно

Четири момчета на 19 и 15 г. пребили шефа на полицията в Русе

Преди 1 ден
Зеленски отговори на Путин за Москва
Ексклузивно

Зеленски отговори на Путин за Москва

Преди 23 часа
Желязков пред Коща за РС Македония: Нашата позиция остава непроменена
Ексклузивно

Желязков пред Коща за РС Македония: Нашата позиция остава непроменена

Преди 22 часа
Слави Трифонов: Каквито сме ние, такава ни е и държавата
Ексклузивно

Слави Трифонов: Каквито сме ние, такава ни е и държавата

Преди 1 ден

Виц на деня

- Скъпи, ти мислиш ли си за мен? - Да, всеки ден, ама тая сутрин набързо, че щях да закъснея за работа...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

ВАС спря Методиката за дялово разпределение на топлинна енергия

ВАС спря Методиката за дялово разпределение на топлинна енергия

България Преди 2 часа

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване

"ДПС – Ново начало” обсъди с кметове спешни мерки за справяне с водната криза

"ДПС – Ново начало” обсъди с кметове спешни мерки за справяне с водната криза

България Преди 3 часа

По време на срещата бяха обсъдени основните причини за водния недостиг

<p>Зафиров: Не съм говорил с Путин и Ким Чен-ун</p>

Зафиров: Нямам никакво намерение да подавам оставка

България Преди 4 часа

Зафиров: Никакви реплики не съм разменял с Путин и Ким Чен-ун

Удар за Киър Стармър: Анджела Рейнер подаде оставка след данъчен скандал

Удар за Киър Стармър: Анджела Рейнер подаде оставка след данъчен скандал

Свят Преди 4 часа

Стармър каза, че Рейнер ще „остане важна фигура в нашата партия“ и ще „продължи да се бори за каузите, за които толкова страстно се грижи"

Простреляха жена в монтанското село Благово

Простреляха жена в монтанското село Благово

България Преди 4 часа

Нападателят се издирва

"Тесла" предлага на Илон Мъск до 1 трилион долара "компенсационен пакет"

"Тесла" предлага на Илон Мъск до 1 трилион долара "компенсационен пакет"

Свят Преди 5 часа

Планът, който подлежи на одобрение от акционерите, предвижда редица амбициозни цели.

Ловец срещна очи в очи черната пантера край Шумен

Ловец срещна очи в очи черната пантера край Шумен

България Преди 5 часа

Животното се изправило в цял ръст срещу него, в непосредствена близост

Това са задържаните за побоя над ст. комисар Кожухаров

Това са задържаните за побоя над ст. комисар Кожухаров

България Преди 5 часа

Няма промяна в състоянието на шефа на полицията в Русе

Пет шокиращи факта за живота на Джорджо Армани

Пет шокиращи факта за живота на Джорджо Армани

Любопитно Преди 6 часа

Емблематичният дизайнер почина на 4 септември, оставяйки своята следа в света на модата

<p>Русия&nbsp;отиде&nbsp;при &quot;най-дълбокия, най-мрачен Китай&quot;</p>

Тръмп: Русия отиде при "най-дълбокия, най-мрачен Китай"

Свят Преди 6 часа

"Изглежда, че изгубихме Индия и Русия", написа Тръмп

Нападнаха с брадва инспектори по труда при проверка на заведение

Нападнаха с брадва инспектори по труда при проверка на заведение

България Преди 6 часа

Инспекторите по труда са установили четири лица, работещи без трудов договор

Пожар в хотел в Арбанаси

Пожар в хотел в Арбанаси

България Преди 6 часа

Причините за произшествието тепърва ще се изясняват

Внимание, шофьори! Над 370 нарушения за средна скорост за 12 часа

Внимание, шофьори! Над 370 нарушения за средна скорост за 12 часа

България Преди 6 часа

Законът за измерване на средната скорост влиза в сила от 00:00 ч. на 7 септември

Евродепутати се готвят за нови вотове на недоверие срещу фон дер Лайен

Евродепутати се готвят за нови вотове на недоверие срещу фон дер Лайен

Свят Преди 7 часа

Председателят на ЕК бе водещ кандидат на Европейската народна партия в европейските избори

<p>Коя е жената, която отказа 1 милиард долара от Зукърбърг?</p>

Коя е Мира Мурати: Жената, която отхвърли предложението за 1 милиард долара на Зукърбърг

Свят Преди 7 часа

Мира Мурати си спечели репутацията на „AI мозъка“ зад най-амбициозните проекти на OpenAI

САЩ разполагат изтребители в Пуерто Рико срещу наркокартелите

САЩ разполагат изтребители в Пуерто Рико срещу наркокартелите

Свят Преди 7 часа

Мадуро заяви, че САЩ "се опитват да извършат смяна на режима чрез военни заплахи"

Всичко от днес

От мрежата

Каква храна да даваме на куче с анемия

dogsandcats.bg

10 породи кучета, често етикетирани като агресивни

dogsandcats.bg
1

Залесяват опожарения Гарга баир край Велико Търново

sinoptik.bg
1

Всяко дърво в Силистра с паспорт

sinoptik.bg

Жаси от „Сделка или не“ отпразнува 40-ия си рожден ден със стил и блясък (СНИМКИ)

Edna.bg

От Бъкингам съобщиха: Почина най-възрастният член на кралското семейство

Edna.bg

НА ЖИВО: Украйна - Франция, съставите

Gong.bg

Локомотив София се раздели с футболист с два червени картона от началото на сезона

Gong.bg

Задръствания на АМ "Тракия" заради ПТП (СНИМКИ)

Nova.bg

Илия Тодоров: Контролът на средната скорост ще е ефективен само с гъста мрежа от камери

Nova.bg