Слави Трифонов: Каквито сме ние, такава ни е и държавата

"Рано сутринта днес беше жестоко пребит директорът на русенската полиция, защото, забележете, направил забележка на група младежи".

Това заяви във Фейсбук лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов.

"Държавата е това, което сме ние. Каквито сме ние, такава ни е и държавата. Ние я правим такава. Когато нападнат шефа на полицията, това не е просто криминално престъпление. Директорът на полицията не е просто човек – той е представител на институцията, на държавата. И атаката срещу него показва пълно незачитане на държавата – все едно я няма", подчерта Трифонов.

"Затова, в този случай, държавата трябва да реагира бързо и безкомпромисно. Но освен криминална проява, случилото се е и човешка трагедия. Затова е най-малкото неморално да се използва този случай за политическа употреба. Така мисля аз", заключи Трифонов.