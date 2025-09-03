Спрете да ядете бял хляб: Три неща, които трябва да знаете

Кой е Хамнет Шекспир? Загубеният син на Уилям Шекспир, който вдъхнови „Хамлет“

Б елият хляб е силно преработен продукт. Той има мека текстура, но съдържа повече захар и по-малко хранителни вещества от пълнозърнестите си аналози. Редовната консумация на бял хляб може да доведе до редица сериозни здравословни проблеми.

Експерти по хранене изброяват три причини да ограничите белия хляб в диетата си.

1. Резки скокове на захарта и риск от диабет

Белият хляб е прост въглехидрат. Нашето тяло го разгражда бързо, което води до бърз скок в нивата на кръвната захар. След този скок нивата на захарта падат също толкова бързо, което ви кара да се чувствате отпаднали и уморени. Това съобщава Американската сърдечна асоциация.

Постоянните колебания в нивата на кръвната захар увеличават риска от хронични заболявания, включително:

Затлъстяване

Диабет тип 2

Сърдечни заболявания

За разлика от белия хляб, пълнозърнестият хляб съдържа сложни въглехидрати и фибри. Той се усвоява по-бавно, което поддържа стабилни нивата на кръвната захар. Белият хляб има висок гликемичен индекс, което го прави една от най-лошите храни за стабилизиране на захарта според Харвардското училище.

2. Липсата на фибри вреди на храносмилането

Зърното се състои от три части: трици, зародиш и ендосперм. За да произведе бял хляб, производителите премахват триците и зародиша, оставяйки само ендоспермата. Заедно с тези части хлябът губи фибри, витамини и минерали.

Фибрите са от решаващо значение за здравето на червата. Те помагат за стабилизиране на кръвната захар и осигуряват чувство на ситост. Диетата, богата на фибри, намалява риска от сърдечни заболявания и подобрява функцията на храносмилателната система. Проучвания показват, че липсата на фибри в белия хляб може да доведе до проблеми с храносмилането, включително запек.

3. Допринася за увеличаване на теглото

Редовната консумация на бял хляб може да доведе до увеличаване на теглото. Той не съдържа фибри и протеини, които са необходими за усещането за ситост. В резултат на това може да изядете много филии, без да се почувствате сити.

Белият хляб често съдържа и добавена захар и сол. Докато пълнозърнестите продукти помагат за поддържането на здравословно тегло, рафинираните зърна са свързани с увеличаване на теглото и по-висок риск от затлъстяване.