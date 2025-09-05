Свят

Путин не вижда смисъл в среща със Зеленски

Путин: Има правни и технически трудности

5 септември 2025, 22:24
„Ще умра ли сега?" - 8-годишната Яна гасне пред очите на майка си, докато светът мълчи

„Ще умра ли сега?“ - 8-годишната Яна гасне пред очите на майка си, докато светът мълчи
Евродепутати се готвят за нови вотове на недоверие срещу фон дер Лайен

Евродепутати се готвят за нови вотове на недоверие срещу фон дер Лайен
Кремъл: Възможна е нова среща между Путин и Тръмп

Кремъл: Възможна е нова среща между Путин и Тръмп
CNN: Тръмп и Путин отново са на едно мнение - Европа е виновна за застоя в усилията за мир в Украйна

CNN: Тръмп и Путин отново са на едно мнение - Европа е виновна за застоя в усилията за мир в Украйна
Доналд Тръмп иска да преименува Министерството на отбраната на Министерство на войната

Доналд Тръмп иска да преименува Министерството на отбраната на Министерство на войната
Украйна атакува рафинерия и склад за петрол в Русия

Украйна атакува рафинерия и склад за петрол в Русия
Сбогом на легендата Армани - 50 години контрол, стил и безсмъртна елегантност

Сбогом на легендата Армани - 50 години контрол, стил и безсмъртна елегантност
Путин: Москва е най-доброто място за среща със Зеленски

Путин: Москва е най-доброто място за среща със Зеленски

П резидентът на Руската федерация Владимир Путин заяви, че не вижда смисъл в среща между него и украинския му колега Володимир Зеленски, предава  „Киев Индипендънт“.

„Многократно съм казвал, че съм готов за тези контакти“, каза Путин на Източния икономически форум във Владивосток.

„Не виждам особен смисъл в тях, защото е практически невъзможно да се постигне съгласие с украинската страна по ключови въпроси: дори да има политическа воля, в което се съмнявам, има правни и технически трудности“, каза руският президент.

Путин заплаши всички западни войски в Украйна

Наред с другото, Москва настоява Украйна да признае незаконното анексиране на нейни територии от Русия и да се изтегли военните си от въпросните области.

Русия окупира и незаконно анексира Крим още през 2014 г., а през 2022 г. обяви за свои и Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска области.

Путин твърди, че всяко споразумение с Киев относно окупираните територии трябва да бъде потвърдено чрез референдум съгласно украинската конституция. За това обаче би трябвало да бъде отменено военното положение, действащо в Украйна.

Зеленски категорично отхвърля юридическото признаване на окупираните територии за руски, определяйки това като „червена линия“, която Киев няма да премине. В Конституцията на Украйна е записано, че „територията на Украйна в нейните настоящи граници е неделима и неприкосновена“.

Путин: Зеленски да дойде в Москва

По-рано днес Путин предупреди, че всякакви Западни войски на украинска територия ще бъдат считани за „легитимни цели за унищожение“, особено сега, докато траят бойните действия и добави, че тяхното разполагане би било излишно, ако се постигне мирно споразумение.

Източник: БГНЕС    
Русия война Украйна Путин
Огромен успех - двама българи на финала на US Open

Огромен успех - двама българи на финала на US Open

Американски командоси убили севернокорейски цивилни

Американски командоси убили севернокорейски цивилни

Путин не вижда смисъл в среща със Зеленски

Путин не вижда смисъл в среща със Зеленски

Арестуваха българка в Солун, шофьор откри децата ѝ на пътя

Арестуваха българка в Солун, шофьор откри децата ѝ на пътя

Какви са правата и задълженията на работещите от вкъщи по Кодекса на труд

Какви са правата и задълженията на работещите от вкъщи по Кодекса на труд

1740 патрулки на общо 1710 служители на КАТ в страната

1740 патрулки на общо 1710 служители на КАТ в страната

Четири момчета на 19 и 15 г. пребили шефа на полицията в Русе
Ексклузивно

Четири момчета на 19 и 15 г. пребили шефа на полицията в Русе

Преди 1 ден
Зеленски отговори на Путин за Москва
Ексклузивно

Зеленски отговори на Путин за Москва

Преди 1 ден
Желязков пред Коща за РС Македония: Нашата позиция остава непроменена
Ексклузивно

Желязков пред Коща за РС Македония: Нашата позиция остава непроменена

Преди 1 ден
Слави Трифонов: Каквито сме ние, такава ни е и държавата
Ексклузивно

Слави Трифонов: Каквито сме ние, такава ни е и държавата

Преди 1 ден

