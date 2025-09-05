Путин не вижда смисъл в среща със Зеленски

Доналд Тръмп иска да преименува Министерството на отбраната на Министерство на войната

П резидентът на Руската федерация Владимир Путин заяви, че не вижда смисъл в среща между него и украинския му колега Володимир Зеленски, предава „Киев Индипендънт“.

„Многократно съм казвал, че съм готов за тези контакти“, каза Путин на Източния икономически форум във Владивосток.

„Не виждам особен смисъл в тях, защото е практически невъзможно да се постигне съгласие с украинската страна по ключови въпроси: дори да има политическа воля, в което се съмнявам, има правни и технически трудности“, каза руският президент.

Путин заплаши всички западни войски в Украйна

Наред с другото, Москва настоява Украйна да признае незаконното анексиране на нейни територии от Русия и да се изтегли военните си от въпросните области.

Русия окупира и незаконно анексира Крим още през 2014 г., а през 2022 г. обяви за свои и Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска области.

Путин твърди, че всяко споразумение с Киев относно окупираните територии трябва да бъде потвърдено чрез референдум съгласно украинската конституция. За това обаче би трябвало да бъде отменено военното положение, действащо в Украйна.

Зеленски категорично отхвърля юридическото признаване на окупираните територии за руски, определяйки това като „червена линия“, която Киев няма да премине. В Конституцията на Украйна е записано, че „територията на Украйна в нейните настоящи граници е неделима и неприкосновена“.

Путин: Зеленски да дойде в Москва

По-рано днес Путин предупреди, че всякакви Западни войски на украинска територия ще бъдат считани за „легитимни цели за унищожение“, особено сега, докато траят бойните действия и добави, че тяхното разполагане би било излишно, ако се постигне мирно споразумение.