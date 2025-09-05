България

Киселова: Работим с онези групи, които подкрепят правителството

Киселова: Тези, които се сърдят – за тяхна сметка е

5 септември 2025, 21:46
Киселова: Работим с онези групи, които подкрепят правителството
Източник: Пресцентър на Народното събрание

П арламентарните групи, които подкрепят правителството, показаха нов стил - да седнем и да видим кои са проблемите и по кои въпроси можем да намерим общ език. Това каза председателят на Народното събрание Наталия Киселова във Велико Търново, където ще присъства на тържествения концерт–спектакъл по случай 40 години Аудио–визуален спектакъл "Звук и светлина". Събитието е част от инициативите по повод отбелязването на 140 години от Съединението на България и се провежда на площад "Цар Асен I" пред хълма Царевец.

"Тези, които се сърдят – за тяхна сметка е. Ние продължаваме да работим с онези групи, които подкрепят правителството и решават проблемите на хората. Парламентарният контрол днес го доказа", каза още председателят на Народното събрание.

Наталия Киселова: Моят призив е да осъзнаем отговорността, която имаме пред българските граждани

Народните представители се събраха в сряда на първо заседание от есенната сесия на 51-вото Народно събрание, на което парламентарните групи обявиха приоритетите си. 

Наталия Киселова коментира и визитата на вицепремиера Атанас Зафиров в Китай.

"България е първата държава, която е признала Китайската народна република. Традиционно добрите отношения между нашите две страни продължават до днес и в този смисъл да бъде поканена българска делегация е уважение към България. Не виждам нищо укоримо. Критикуват тези, които не са поканени", отбеляза тя. 

"Очакваме проектът за държавния бюджет за 2026 г. да бъде внесен навреме", заяви Киселова. Тя подчерта, че парламентът има уверения от правителството, че ще се спазят всички срокове по закона за публичните финанси, така че от 1 януари страната да влезе в еврозоната с приет бюджет в евро.

Киселова: Правим първи бюджет в евро

Наталия Киселова заяви, че изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост и предстоящите плащания по втория и евентуално третия транш са още една причина бюджетът да бъде подготвен в съответствие с изискванията на ЕС и навреме да бъде обсъден в парламента.

Председателя на парламента посочи, че вече са приети два акта, свързани с проблема с безводието, които предвиждат краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки.

"Това показва, че има политическа воля да се работи, но проблемите с водоснабдяването са различни в различните региони и няма универсално решение", смята тя.

Киселова каза, че в Плевен вече се прилагат спешни мерки, но за дългосрочни решения ще са нужни повече усилия. В тази връзка тя уточни, че Народното събрание е изпратило писмо до министър-председателя с искане за сформиране на временна комисия във връзка с безводието и че са изготвени анализи и препоръки, които вече са изпратени до парламентарните групи, ресорните министерства и областните администрации. 

"Велико Търново е обявено за историческа и духовна столица с решение на Народното събрание. Събитията, които се случват тук и днес, го доказват, а единството между кмета и хората в общината също потвърждава този дух", заяви председателят на парламента след срещата с кмета Даниел Панов.

Двамата обсъдиха как върви подготовката на откриването на новата учебна година и предизвикателствата, с които се справя общината при реализирането на екопроекта за смяна на замърсяващи печки с нови екологични отоплителни уреди. Тема на разговора беше и идеята за обща кандидатура на Велико Търново и Габрово за Европейска столица на културата за 2032-а година, тъй като Северна България се нуждае от по-мащабно представяне чрез различни творчески проекти.

Източник: БТА    
Наталия Киселова политика НС
