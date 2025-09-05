Арестуваха българка в Солун, шофьор откри децата ѝ на пътя

Д войка беше арестувана, след като шофьор откри две от децата им на път в Солун. Момченцата са на 1 и 2 години и едното пълзяло по улицата, съобщава "Антена".

Според "Крета Таймс" арестуваната жена на 22 години е от България, а мъжът на 49 години е от Албания.

Децата им били открити в солунския квартал "Харилау".

Гръцката прокуратура повдигна обвинение на двойката за застрашаване живота на непълнолетни. Съдът отложи разглеждането на делото и реши да остави двамата в ареста.

Пред съда мъжът заявил, че двамата със задържаната жена спели, а за бебетата се грижела 12-годишната сестра на партньорката му, която отворила вратата, през която двете момченца излезели на улицата.