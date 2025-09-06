Честит празник! Какво казаха политиците за Съединението

Да върнем доверието помежду си и в силата на държавата, заяви вицепрезидентът Илияна Йотова в социалната мрежа Фейсбук по повод 140 години от Съединението на България.

„Не мога да се примиря, че преди 140 години нашите предци строяха и укрепваха българската държавност, а днес рушим, срутваме, подгонени от лични или политически сметки. Не може да има такава огромна пропаст между „строителите на съвременна България“, както ги обезсмърти Захари Стоянов, и нашето поколение. И днес имаме силите и желанието да изградим мост върху калния терен на настървение, конфронтация и омраза. Защото осъзнаваме, че не сме само граждани на една географска територия, а общност. Заедно можем да възстановим изтънялата тъкан на обществените отношения и разпадащата се държавност. Да върнем доверието помежду си и в силата на държавата да гарантира сигурност, справедливост и развитие“, посочва Йотова.

Тя отбелязва, че вместо преграда преди 140 години границата между Княжество България и Източна Румелия се превръща в мост между българите, устремени към обединение и общо развитие, а българите тогава са търсели силата на съгласието, а не силата на разделението. „Ако сме научили този урок, България няма да бъде страната на конфликтите, а страната на съзиданието“, заявява вицепрезидентът.

„Съединението е онази величава дата в българската история, когато народната воля се превръща в могъща сила и заставя родни и чужди политици да се преборят с малодушието, страха и съмненията, правителства и империи да изоставят сметки, кроежи и интереси и да признаят обединението на българите“, допълва Илияна Йотова.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов

също избра профила си във „Фейсбук“, за да отправи своето послание към българите по случай празника. „Днес отбелязваме ден, в който българите доказват, че силата на едно общество е в решителността му да бъде заедно. Разделението винаги ни прави по-слаби, а общата воля гради бъдеще. Честит празник!“, написа бившият премиер.

„Днес отбелязваме 140 години от Съединението на България. Акт, доказал и утвърдил достойното място на държавата ни на европейската карта. Исторически момент, с който започва изграждането и развитието на свободна, обединена и модерна България“, заяви

лидерът и председател на парламентарната група на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски

по повод 140 години от Съединението на България, цитиран от пресцентъра на партията.

„Съединението прави силата! Съединението е новото начало за българската държава! Нашата мисия днес е да върнем държавата на хората и да я направим силна отново. Честит празник!“, допълва той.

От партия „Продължаваме промяната“

отбелязаха, че свободата има смисъл само тогава, когато сме обединение. В профила си в социалната мрежа „Фейсбук“ от ПП написаха: „Съединението от 1885 г. е доказателство, че българите могат да се изправят срещу всяка сила, когато става дума за свобода и независимост. Свободата има смисъл само тогава, когато сме обединени“.

Духът на Съединението е нужен повече от всякога, посочиха от парламентарната група на

„БСП – Обединена левица“

по повод 140 години от Съединението на България.

„Днес, 140 години по-късно, духът на Съединението е нужен повече от всякога. Съединението днес означава социална справедливост – никой българин не трябва да бъде изоставен. Означава икономическо развитие – регионите трябва да имат шанс за просперитет, а младите – за бъдеще тук, в родината. Означава суверенитет – решенията за България трябва да се вземат в интерес на българските граждани, а не под диктовка отвън. Означава демокрация – честна политика, върховенство на закона и отчетност на властта пред народа“, се казва в съобщението.

„Съединението е изключителен пример за това как политическата далновидност, смелостта на българските офицери и войници, подкрепата на народа и обединението на прогресивните сили водят до историческа победа. Това е урок, че когато българите действаме заедно, когато поставяме интересите на отечеството над личните и партийните, успяваме. Поклон пред паметта на героите на Съединението. Да бъдем достойни техни наследници и да продължим тяхното дело – със смелост, разум и обич към родината“, заявяват от „БСП-Обединена левица“ по повод празника.

„Съединението прави силата! Колко от вас се сещат, че това е българският национален девиз? Време е да си го припомним отново и да осъзнаем, че заедно можем всичко – от това да се опълчим на Великите сили до това да свалим еничарското правителство“, написа

лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов

във „Фейсбук“ по повод 140 години от Съединението на България.

Костадинов се обръща към „всички свободни българи“ да се присъединят към протеста на партията на 13 септември. Той се обръща специално и към симпатизантите на „Продължаваме промяната-Демократична България“ с думите, че всеки достоен и свободен човек е добре дошъл.

„Имаме и ще продължаваме да имаме много политически различия. Но всички свободни българи едно нещо искаме със сигурност – мафията никога повече да не управлява държавата“, посочва той.

С церемонии в цялата страна днес ще бъде отбелязана 140-ата годишнина от Съединението на Княжество България с Източна Румелия.

Кулминацията на тържествата по традиция е в Пловдив. В 20:30 ч. на площад „Съединение“ в града пред едноименния паметник ще се проведе тържествена заря-проверка.

В нея ще участват представителни формирования от Съвместното командване на специалните операции (СКСО), 110-ти логистичен полк и 91-ви инженерен батальон за обща поддръжка от Сухопътните войски, Трета авиационна база и 24-та авиационна база от състава на Военновъздушните сили.