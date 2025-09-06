България

Честит празник! Какво казаха политиците за Съединението

Поздравленията на хората с власт в България по повод 140 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия

6 септември 2025, 08:25
Честит празник! Какво казаха политиците за Съединението
Източник: iStock/GettyImages

Да върнем доверието помежду си и в силата на държавата, заяви вицепрезидентът Илияна Йотова в социалната мрежа Фейсбук по повод 140 години от Съединението на България.

Не мога да се примиря, че преди 140 години нашите предци строяха и укрепваха българската държавност, а днес рушим, срутваме, подгонени от лични или политически сметки. Не може да има такава огромна пропаст между строителите на съвременна България“, както ги обезсмърти Захари Стоянов, и нашето поколение. И днес имаме силите и желанието да изградим мост върху калния терен на настървение, конфронтация и омраза. Защото осъзнаваме, че не сме само граждани на една географска територия, а общност. Заедно можем да възстановим изтънялата тъкан на обществените отношения и разпадащата се държавност. Да върнем доверието помежду си и в силата на държавата да гарантира сигурност, справедливост и развитие“, посочва Йотова.

Тя отбелязва, че вместо преграда преди 140 години границата между Княжество България и Източна Румелия се превръща в мост между българите, устремени към обединение и общо развитие, а българите тогава са търсели силата на съгласието, а не силата на разделението. Ако сме научили този урок, България няма да бъде страната на конфликтите, а страната на съзиданието“, заявява вицепрезидентът.

Съединението е онази величава дата в българската история, когато народната воля се превръща в могъща сила и заставя родни и чужди политици да се преборят с малодушието, страха и съмненията, правителства и империи да изоставят сметки, кроежи и интереси и да признаят обединението на българите“, допълва Илияна Йотова.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов

също избра профила си във Фейсбук“, за да отправи своето послание към българите по случай празника. Днес отбелязваме ден, в който българите доказват, че силата на едно общество е в решителността му да бъде заедно. Разделението винаги ни прави по-слаби, а общата воля гради бъдеще. Честит празник!“, написа бившият премиер.

Днес отбелязваме 140 години от Съединението на България. Акт, доказал и утвърдил достойното място на държавата ни на европейската карта. Исторически момент, с който започва изграждането и развитието на свободна, обединена и модерна България, заяви

лидерът и председател на парламентарната група на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски

по повод 140 години от Съединението на България, цитиран от пресцентъра на партията.

„Съединението прави силата! Съединението е новото начало за българската държава! Нашата мисия днес е да върнем държавата на хората и да я направим силна отново. Честит празник!“, допълва той.

От партия Продължаваме промяната“

отбелязаха, че свободата има смисъл само тогава, когато сме обединение. В профила си в социалната мрежа Фейсбук“ от ПП написаха: Съединението от 1885 г. е доказателство, че българите могат да се изправят срещу всяка сила, когато става дума за свобода и независимост. Свободата има смисъл само тогава, когато сме обединени“.

Духът на Съединението е нужен повече от всякога, посочиха от парламентарната група на

БСП Обединена левица“

по повод 140 години от Съединението на България.

Днес, 140 години по-късно, духът на Съединението е нужен повече от всякога. Съединението днес означава социална справедливост никой българин не трябва да бъде изоставен. Означава икономическо развитие регионите трябва да имат шанс за просперитет, а младите за бъдеще тук, в родината. Означава суверенитет решенията за България трябва да се вземат в интерес на българските граждани, а не под диктовка отвън. Означава демокрация честна политика, върховенство на закона и отчетност на властта пред народа“, се казва в съобщението.

Съединението е изключителен пример за това как политическата далновидност, смелостта на българските офицери и войници, подкрепата на народа и обединението на прогресивните сили водят до историческа победа. Това е урок, че когато българите действаме заедно, когато поставяме интересите на отечеството над личните и партийните, успяваме. Поклон пред паметта на героите на Съединението. Да бъдем достойни техни наследници и да продължим тяхното дело със смелост, разум и обич към родината“, заявяват от БСП-Обединена левица“ по повод празника.

Съединението прави силата! Колко от вас се сещат, че това е българският национален девиз? Време е да си го припомним отново и да осъзнаем, че заедно можем всичко от това да се опълчим на Великите сили до това да свалим еничарското правителство“, написа

лидерът на Възраждане“ Костадин Костадинов

във Фейсбук“ по повод 140 години от Съединението на България.

Костадинов се обръща към всички свободни българи“ да се присъединят към протеста на партията на 13 септември. Той се обръща специално и към симпатизантите на Продължаваме промяната-Демократична България“ с думите, че всеки достоен и свободен човек е добре дошъл.

Имаме и ще продължаваме да имаме много политически различия. Но всички свободни българи едно нещо искаме със сигурност мафията никога повече да не управлява държавата“, посочва той.

С церемонии в цялата страна днес ще бъде отбелязана 140-ата годишнина от Съединението на Княжество България с Източна Румелия.

Кулминацията на тържествата по традиция е в Пловдив. В 20:30 ч. на площад „Съединение“ в града пред едноименния паметник ще се проведе тържествена заря-проверка.

В нея ще участват представителни формирования от Съвместното командване на специалните операции (СКСО), 110-ти логистичен полк и 91-ви инженерен батальон за обща поддръжка от Сухопътните войски, Трета авиационна база и 24-та авиационна база от състава на Военновъздушните сили. 

Източник: БГНЕС, по материали от БТА    
Делян Пеевски ДПС-Ново начало
Последвайте ни
Отделени земи, едно сърце – подвигът на Съединението, когато България стана една

Отделени земи, едно сърце – подвигът на Съединението, когато България стана една

Владимир Путин: Споразумение за край на войната в Украйна е „практически невъзможно“

Владимир Путин: Споразумение за край на войната в Украйна е „практически невъзможно“

Историческа промяна: Доналд Тръмп прекръсти Пентагона, САЩ вече имат министерство на войната

Историческа промяна: Доналд Тръмп прекръсти Пентагона, САЩ вече имат министерство на войната

Сълзотворен газ и шокови гранати срещу протестиращи: Поредна нощ на насилие в Сърбия

Сълзотворен газ и шокови гранати срещу протестиращи: Поредна нощ на насилие в Сърбия

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
5 прости съвета как да обучим котката да спи през нощта

5 прости съвета как да обучим котката да спи през нощта

dogsandcats.bg
<p>Четири момчета на 19 и 15 г. пребили шефа на полицията в Русе</p>
Ексклузивно

Четири момчета на 19 и 15 г. пребили шефа на полицията в Русе

Преди 1 ден
Зеленски отговори на Путин за Москва
Ексклузивно

Зеленски отговори на Путин за Москва

Преди 1 ден
Желязков пред Коща за РС Македония: Нашата позиция остава непроменена
Ексклузивно

Желязков пред Коща за РС Македония: Нашата позиция остава непроменена

Преди 1 ден
Слави Трифонов: Каквито сме ние, такава ни е и държавата
Ексклузивно

Слави Трифонов: Каквито сме ние, такава ни е и държавата

Преди 1 ден

Виц на деня

- Извинете, някъде в това село продават ли ракия? - Църквата ей там виждате ли? - Да! - Освен в нея, навсякъде.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>6 септември: Търновската конституция е възстановена</p>

6 септември: Търновската конституция е възстановена

Любопитно Преди 2 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Безопасно ли е да даваме данните си на AI ботовете

Безопасно ли е да даваме данните си на AI ботовете

Технологии Преди 3 часа

За да извлечем максимума от тях, трябва да споделяме много лична информация

Темпераментната Евгения напусна „Диви и красиви“

Темпераментната Евгения напусна „Диви и красиви“

Любопитно Преди 11 часа

Стратегически действия определиха поведението на някои от участниците

Президентът: Преди 140 години жителите на Чирпан се наредиха сред достойните българи

Президентът: Преди 140 години жителите на Чирпан се наредиха сред достойните българи

България Преди 11 часа

Президентът присъства на честванията на празника на Чирпан и 140 години от Съединението

Путин не вижда смисъл в среща със Зеленски

Путин не вижда смисъл в среща със Зеленски

Свят Преди 11 часа

Путин: Има правни и технически трудности

Киселова: Работим с онези групи, които подкрепят правителството

Киселова: Работим с онези групи, които подкрепят правителството

България Преди 12 часа

Киселова: Тези, които се сърдят – за тяхна сметка е

Удължават срока на бедственото положение в Плевен

Удължават срока на бедственото положение в Плевен

България Преди 12 часа

Водните количества, постъпващи от регионалните водоизточници са все още недостатъчни

САЩ спират военната помощ за европейски съюзници

САЩ спират военната помощ за европейски съюзници

България Преди 13 часа

Програмата, известна като Секция 333, ще бъде спряна напълно от следващата фискална година

Пътник счупи врата на автобус в Бургас, за да излезе

Пътник счупи врата на автобус в Бургас, за да излезе

България Преди 14 часа

Пътникът е избягал от местопроизшествието

Арестуваха българка в Солун, шофьор откри децата ѝ на пътя

Арестуваха българка в Солун, шофьор откри децата ѝ на пътя

Свят Преди 14 часа

Гръцката прокуратура повдигна обвинение за застрашаване живота на непълнолетни

ЕК глоби "Гугъл" с близо 3 млрд. евро

ЕК глоби "Гугъл" с близо 3 млрд. евро

България Преди 15 часа

"Гугъл" съобщи, че ще обжалва санкцията

ВАС спря Методиката за дялово разпределение на топлинна енергия

ВАС спря Методиката за дялово разпределение на топлинна енергия

България Преди 15 часа

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване

Ето в кои отсечки ще глобяват за превишена средната скорост

Ето в кои отсечки ще глобяват за превишена средната скорост

България Преди 16 часа

До момента са сертифицирани 22 отсечки

"ДПС – Ново начало” обсъди с кметове спешни мерки за справяне с водната криза

"ДПС – Ново начало” обсъди с кметове спешни мерки за справяне с водната криза

България Преди 16 часа

По време на срещата бяха обсъдени основните причини за водния недостиг

Полет от София до Франкфурт кацна аварийно в Белград

Полет от София до Франкфурт кацна аварийно в Белград

България Преди 16 часа

Самолетът е трябвало да кацне поради сигнал за дим в кабината

САЩ с нов военен аташе в България

САЩ с нов военен аташе в България

България Преди 17 часа

Той беше посрещнат от министъра на отбраната Атанас Запрянов

Всичко от днес

От мрежата

8 причини, поради които котките атакуват опашките си

dogsandcats.bg

Какво се случва, ако кучето-майка се чифтоса със сина си

dogsandcats.bg
1

Кой е единственият пътуващ параход-музей на Балканите

sinoptik.bg
1

Бяло бебе алпака се роди в Бургас

sinoptik.bg

Кои са 5-те най-щастливи зодии според ведическия хороскоп

Edna.bg

Кои зодии са най-засегнати от ретрограден Уран в Близнаци?

Edna.bg

Стана ясен началният час на българския финал на US Open

Gong.bg

Кирил Котев: Надявам се да отмъкнем нещо от Грузия, трябва да покажем по-голяма агресия

Gong.bg

Да замесим хляба на Съединението: Рецептата, която носи душа и българска традиция

Nova.bg

Лятото остава стабилно: До 35°С преди първия учебен звънец

Nova.bg