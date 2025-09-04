Свят

Зеленски отговори на Путин за Москва

Зеленски: За сега не виждам желанието им да сложат край на войната

4 септември 2025, 21:53
Зеленски отговори на Путин за Москва
Източник: EPA/БГНЕС

У краинският президент Володимир Зеленски отговори на поканата на руския президент Владимир Путин за двустранна среща в Москва на пресконференция след срещата на „Коалицията на желаещите“ в Париж, предава "РБК Украйна".

„Нашите американски партньори ни информираха, че Путин ме кани в Москва. Вярвам, че ако иска да не се проведе среща, трябва да ме покани в Москва“, каза Зеленски.

Путин: Зеленски да дойде в Москва

В същото време той отбеляза, че е положителен знак, ако Русия дори говори за среща между него и Путин.

„Но за сега не виждам желанието им да сложат край на войната. А истинските лидери на такива срещи на високо ниво трябва да излязат с някакъв резултат, за предпочитане с прекратяване на войната“, добави Зеленски.

Източник: RBC    
Зеленски Путин
Последвайте ни
Митов за побоя над Кожухаров: Посегателство срещу държавата

Митов за побоя над Кожухаров: Посегателство срещу държавата

Зеленски отговори на Путин за Москва

Зеленски отговори на Путин за Москва

Слави Трифонов: Каквито сме ние, такава ни е и държавата

Слави Трифонов: Каквито сме ние, такава ни е и държавата

Макрон: САЩ подкрепят сигурността на Украйна до дни

Макрон: САЩ подкрепят сигурността на Украйна до дни

Какъв е размерът на платения годишен отпуск при 4-часов и 2-часов трудов договор?

Какъв е размерът на платения годишен отпуск при 4-часов и 2-часов трудов договор?

pariteni.bg
Защо очите на кучето ми са червени

Защо очите на кучето ми са червени

dogsandcats.bg
Атракцион дерайлира в Лисабон, много загинали и ранени
Ексклузивно

Атракцион дерайлира в Лисабон, много загинали и ранени

Преди 1 ден
Почина световноизвестният българин Тед Попов
Ексклузивно

Почина световноизвестният българин Тед Попов

Преди 23 часа
Правителството на България блокира Русия за покупка на стратегически обекти
Ексклузивно

Правителството на България блокира Русия за покупка на стратегически обекти

Преди 1 ден
Глобиха момиче с малък куфар на летището в София
Ексклузивно

Глобиха момиче с малък куфар на летището в София

Преди 1 ден

Виц на деня

Човек с много приятели, е богат! Човек с много комшийки е информиран!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Общо 26 държави пращат войници в Украйна при мир

Общо 26 държави пращат войници в Украйна при мир

Свят Преди 1 час

Макрон: Тези сили не целят да водят война срещу Русия

Зеленски: Тръмп е много недоволен

Зеленски: Тръмп е много недоволен

Свят Преди 2 часа

Еманюел Макрон приветства позицията на Вашингтон

Пеевски: Пълна подкрепа за пребития старши комисар Николай Кожухаров

Пеевски: Пълна подкрепа за пребития старши комисар Николай Кожухаров

България Преди 5 часа

Шефът на МВР в Русе е в тежко състояние

Непал блокира Фейсбук, Ютюб и X

Непал блокира Фейсбук, Ютюб и X

Свят Преди 5 часа

Според правозащитни групи това е опит на правителството да ограничи свободата на изразяване

Аудио-визуална симфония с класиката на Моцарт, Бах и Вивалди ще озари площадното пространството до НДК

Аудио-визуална симфония с класиката на Моцарт, Бах и Вивалди ще озари площадното пространството до НДК

Любопитно Преди 5 часа

Мултимедийната инсталация Urban Canvas ще зарадва жителите и гостите на София със завладяващ спектакъл от 17 до 19 септември от 20.00 ч. до 22.30 ч.

Желязков обясни за самолета с Урсула фон дер Лайен

Желязков обясни за самолета с Урсула фон дер Лайен

България Преди 6 часа

Желязков: Създаде се информационна каша както от въпросите, така и от фактите

Почина Джорджо Армани

Почина Джорджо Армани

Свят Преди 6 часа

Армани е сред водещите модни дизайнери в света, диктуващи модата на вече няколко поколения

Мъж тайно заведе сина си в аквапарк през нощта за рождения му ден

Мъж тайно заведе сина си в аквапарк през нощта за рождения му ден

Любопитно Преди 6 часа

Двамата бяха заснети от охранителните камери, докато се плискат в басейните, плуват и използват водните пързалки

Минути преди началото: Лейди Гага отмени концерт заради проблем с гласните струни

Минути преди началото: Лейди Гага отмени концерт заради проблем с гласните струни

Любопитно Преди 6 часа

"Наистина много, много съжалявам, но трябва да отложа днешното шоу в Маями“, написа тя в Instagram

Нападател преряза гърлото на прокурор в Истанбул насред ресторант

Нападател преряза гърлото на прокурор в Истанбул насред ресторант

Свят Преди 6 часа

Прокурорът издъхнал от раните си по пътя към болницата

Кола се вряза в група деца в Берлин

Кола се вряза в група деца в Берлин

Свят Преди 7 часа

Шофьорът е разпитан от полицията и не е пострадал при катастрофата

Пуснаха от ареста обвинения за пожара в "Кръстова вада"

Пуснаха от ареста обвинения за пожара в "Кръстова вада"

България Преди 7 часа

Според съда прокуратурата е разполагала с данни за психичното състояние на обвиняемия

Изненадващата възраст, на която ще правите най-добрия секс в живота си

Изненадващата възраст, на която ще правите най-добрия секс в живота си

Любопитно Преди 7 часа

Най-доволни от сексуалния си живот са жените на 66 години и мъжете на 64 години

Парламентът отхвърли ветото на президента за Закона за държавната собственост

Парламентът отхвърли ветото на президента за Закона за държавната собственост

България Преди 7 часа

В пленарната зала почти нямаше дискусия

Всеки, роден след 1939 г., е малко вероятно да доживее до 100 години

Всеки, роден след 1939 г., е малко вероятно да доживее до 100 години

Любопитно Преди 7 часа

Безпрецедентното дълголетие на днешните възрастни хора се дължи до голяма степен на медицинските постижения през първите няколко десетилетия на 20-ти век

Принцесата на Уелс Катрин

Принцеса Кейт – по-ослепителна от всякога след лятната почивка

Любопитно Преди 7 часа

Това, което прикова погледите бяха златните ѝ кичури, след като принцесата избра да изсветли косата си с няколко тона

Всичко от днес

От мрежата

11 неща, които трябва да знаете за отглеждането на първата си котка

dogsandcats.bg

Каква храна да даваме на куче с анемия

dogsandcats.bg
1

Всяко дърво в Силистра с паспорт

sinoptik.bg
1

Залесяват опожарения Гарга баир край Велико Търново

sinoptik.bg

Почина легендарният Джорджо Армани

Edna.bg

Официално: Вижте първи снимки на Кейт Мидълтън като БЛОНДИНКА

Edna.bg

Батков: С Левски имахме доста мачове с толкова публика

Gong.bg

Благой Георгиев: Очаквам победа, няма какво да губим

Gong.bg

Шефът на МВР в Русе е в тежко състояние след побой, четирима са задържани

Nova.bg

Йордан Гинев: Дигиталните сривове напомнят, че никоя технология не може да замени човек

Nova.bg