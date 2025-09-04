Зеленски отговори на Путин за Москва

У краинският президент Володимир Зеленски отговори на поканата на руския президент Владимир Путин за двустранна среща в Москва на пресконференция след срещата на „Коалицията на желаещите“ в Париж, предава "РБК Украйна".

„Нашите американски партньори ни информираха, че Путин ме кани в Москва. Вярвам, че ако иска да не се проведе среща, трябва да ме покани в Москва“, каза Зеленски.

Путин: Зеленски да дойде в Москва

В същото време той отбеляза, че е положителен знак, ако Русия дори говори за среща между него и Путин.

„Но за сега не виждам желанието им да сложат край на войната. А истинските лидери на такива срещи на високо ниво трябва да излязат с някакъв резултат, за предпочитане с прекратяване на войната“, добави Зеленски.