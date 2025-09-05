ВАС спря Методиката за дялово разпределение на топлинна енергия

В ърховният административен съд (ВАС) окончателно спря изпълнението на Методиката за дялово разпределение на топлинната енергия в сгради – етажна собственост. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Припомняме, че през юли тричленен състав на ВАС спря изпълнението на методиката. Наредбата установява метод за определяне на количеството топлинна енергия, отдадена от сградната инсталация при въведена система за дялово разпределение чрез индивидуални разпределители. Със същото определение върховните магистрати отхвърлят искането за обратно действие от 25 февруари.

Изтича срокът за възражения срещу изравнителните сметки за парно и топла вода

Сега с една жалба се оспорва отхвърленото искане за спиране на изпълнението на допълнение в наредбата от 2020 г. на министъра на енергетиката за топлоснабдяването, с което е определено обратно действие на същия нормативен акт, а именно от 25 февруари 2025 г.

Касационната инстанция приема, че определението на съда в тази част е правилно, тъй като оспорената разпоредба е заключителна по своя характер и има еднократно действие. Следователно, тя не би могла да доведе до бъдещи, допълнителни, значителни или труднопоправими вреди.

Втората жалба е на министъра на енергетиката и с нея се оспорва определението на първоинстанционния съдебен състав, в частта, с която се спира изпълнението на втори параграф от измененията в наредбата за топлоснабдяването. Параграфът е свързан с Методиката за дялово разпределение на топлинната енергия в сгради – етажна собственост, с която е установен метод за определяне на количеството топлинна енергия, отдадена от сградната инсталация при въведена система за дялово разпределение чрез индивидуални разпределители, когато потребителите на топлинна енергия в сграда – етажна собственост, не изберат метод на разпределение, именуван „Зависимостта за сградната инсталация“.

Върховните магистрати приемат за законосъобразен и обоснован извода на тричленния състав, че вредите, които ще претърпят жалбоподателите са икономически и са непротивопоставими на обществения интерес.