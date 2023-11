Майкъл Дъглас получи награда за цялостно творчество в Индия

Х оливудският актьор ветеран и продуцент Майкъл Дъглас беше удостоен с наградата за цялостно творчество "Шотоджит Рай" на 54-тия Международен филмов фестивал в Индия, предаде Асошиейтед прес.

Приемайки отличието, двукратният носител на награда "Оскар" каза, че е "смирен" и че на фона на всичко, което се случва по света, фестивалът е "напомняне за магията на филмовото изкуство".

Veteran Hollywood actor Michael Douglas danced to Jr NTR-Ram Charan's 'RRR' superhit song 'Naatu Naatu' at IFFI 2023. He was the recipient of the prestigious Satyajit Ray Excellence in Film Lifetime Award.#ITReels #NaatuNaatu #MichaelDouglas #IFFI2023 pic.twitter.com/FTNcRzSoc4 — IndiaToday (@IndiaToday) November 29, 2023

"Киното е една от малкото форми на изкуство, които имат силата да ни обединяват и преобразяват. То преодолява разделенията, независимо дали става дума за география, раса, език и дори време", каза 79-годишният Майкъл Дъглас в благодарствената си реч.

"Днес нашият глобален език на киното е по-смислен от всякога", добави актьорът.

Иранската продукция "Безкрайни граници" на режисьора Абас Амини спечели наградата "Златен паун" за най-добър филм на фестивала, провеждан ежегодно в крайбрежния щат Гоа, живописна туристическа точка на Индия.

An extraordinary sight at #IFFI54: The phenomenal Michael Douglas receiving 'The Satyajit Ray Lifetime Achievement Award' at the grand closing ceremony. A moment not to be missed! pic.twitter.com/8bruuiLqHn — International Film Festival of India (@IFFIGoa) November 28, 2023

"Филмът разказва за това колко сложни могат да бъдат физическите граници, но нищо не може да бъде по-сложно от емоционалните и моралните граници, които човек сам си налага", с тези думи журито с председател Шекар Капур обясни своя избор.