Катрин Деньов и Майкъл Дъглас откриха 76-ото издание на фестивала в Кан

А ктрисата Катрин Деньов откри 76-ото издание на кинофестивала в Кан, Франция, на церемония, чиято водеща бе дъщеря ѝ Киара Мастрояни, съобщи АФП.

"Обявявам 76-ия филмов фестивал в Кан за открит", каза една от легендите на френското кино. Редом до нея бе американският актьор Майкъл Дъглас, който произнесе същото изречение на английски език, минути, след като бе удостоен с почетна награда "Златна палма".

French cinema icon Catherine Deneuve read Lesya Ukrainka’s poem “Hope” at the opening ceremony of Cannes Film Festival.



“I have neither fate nor will,

There is only one hope left:

Hope to return to Ukraine once again”



