М айката на покойната актриса Хейдън Пенетиър - Лесли Вогъл - е отказала поканата да присъства на възпоменателната церемония в памет на дъщеря си заради негативното отношение на останалите гости към нея, съобщи Page Six.

В интервю за предаването Inside Edition в понеделник Вогъл откровено призна причината за отсъствието си от събитието, провело се през септември в Малибу.

„Не присъствах. Знаех, че някои от хората там искат да вярват, че съм ужасна майка, защото Хейдън беше ядосана и правеше изявления. Просто не исках да създавам напрежение. Вероятно така беше най-добре“, заяви тя.

Взривоопасни отношения и тежки обвинения

Възпоменанието, организирано от бащата на актрисата – Скип Пенетиър, събра около 150 близки и колеги месец след трагичната ѝ кончина. Сред присъстващите бяха колегите ѝ от сериала „Нешвил“ Кони Бритън и Чарлз Естен, както и звездни приятели като Парис Хилтън, Еван Рос и Руби Роуз.

36-годишната звезда от „Герои“ и „Писък 6“ почина на 16 август в нает имот в Южна Каролина, където бе открита в безсъзнание от брата на дългогодишния ѝ партньор Брайън Хикерсън. Миналия месец полицията официално приключи разследването, определяйки смъртта ѝ като нещастен случай вследствие на свръхдоза.

Hayden Panettiere’s mom reveals real reason she skipped daughter’s funeral https://t.co/4SD6VaSQvg https://t.co/Dn9SxDUZ0p — New York Post (@nypost) November 17, 2026

Брайън Хикерсън също не бе поканен на поклонението заради бурната им и токсична връзка, белязана от домашно насилие. Именно той се оказа и ябълката на раздора между Хейдън и майка ѝ – двете са били в обтегнати отношения в последната година преди смъртта на актрисата, след като Вогъл ѝ поставила ултиматум да прекрати връзката си с него.

Напрежението между майка и дъщеря обаче има и по-дълбоки корени. В мемоарите си „Това съм аз: Равносметка“, публикувани през май, Пенетиър разкри, че майка ѝ винаги е поставяла ролята си на неин мениджър пред майчинството, а след като актрисата събрала смелост да прекрати бизнес отношенията им, Вогъл изгубила всякакъв интерес да поддържа близост с нея.

Хейдън Пенетиър остави след себе си 11-годишната си дъщеря Кая, която живее в Европа с баща си – боксовата легенда Владимир Кличко, след раздялата на двойката през 2018 г.