„Махни се, Чарлз“: Австралиец с претенции да бъде крал на Англия

К огато короната бъде сложена върху главата на крал Чарлз III на 6 май, в Уестминстърското абатство ще присъства един човек, на когото може да простим ако си помисли: „Това трябваше да бъда аз“.

Саймън Абни-Хейстингс от Вангарата, на 250 километра северно от Мелбърн, бе удостоен с честта да носи златните шпори на церемонията по коронясването на Чарлз - традиция, датираща от коронацията на Ричард Лъвското сърце през 1189 г.

The Last Plantagenet? Australian Simon Abney-Hastings, 15th Earl of Loudoun is a distant relative of King Charles III, and a direct descendent of George Plantagenet the Duke of Clarence, brother of Edward IV and Richard III. pic.twitter.com/dzv9wbnYdn