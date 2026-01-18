Любопитно

Махмурлукът се влошава с годините: Защо тялото вече не понася нощта на пиене като преди

Много хора усещат разликата още в края на 30-те и началото на 40-те си години

18 януари 2026, 09:42
С туденият януари подтиква много хора да се изправят пред отрезвяващата реалност, че телата им може вече да не могат да понасят нощта на пиене, както преди - и експертите казват, че промяната често започва по-рано от очакваното, пише Fox News.

(Във видеото: Любопитно: Адел и нейните откровения за алкохола)

Много хора усещат разликата още в края на 30-те и началото на 40-те си години, според д-р Мийна Малхотра, лекар по вътрешни болести и затлъстяване, базиран в Илинойс.

„Тялото преработва алкохола по различен начин, дори ако диетата или навиците не са се променили“, каза Малхотра пред Fox News Digital.

„С напредването на възрастта, съставът на тялото се променя. Например, чернодробните ензими се забавят и нивата на хидратация също се променят“.

Черният дроб става по-неефективен при разграждането на алкохола, което му позволява да остане в кръвния поток по-дълго и повишава нивата на алкохол в кръвта от същото количество пиене. 

Хората обикновено губят чиста мускулна маса и натрупват повече телесни мазнини с възрастта, което също променя начина, по който алкохолът се преработва в тялото, добави Малхотра. 

При жените в менопауза хормоналните промени могат допълнително да засилят ефектите на алкохола и да забавят възстановяването.

Въпреки че промяната може да е постепенна, тя е реална, според Дерек Браун, ветеран миксолог от Вашингтон и уелнес треньор от Националната академия по спортна медицина. 

„Същото количество алкохол може да доведе до по-висока концентрация на алкохол в кръвта и по-голямо увреждане“, каза Браун пред Fox News Digital. Той каза, че намалената мускулна маса и по-ниското общо съдържание на вода в тялото могат да направят алкохола по-концентриран в кръвния поток.

Метаболизмът е друго парче от пъзела, добави той. 

Въпреки че общият енергиен метаболизъм може да остане стабилен от ранна зряла възраст до около 60-годишна възраст, след това той има тенденция да се забавя по-забележимо, което означава, че някои хора изчистват алкохола от системата си по-бавно с напредване на възрастта.

Harvard Health съобщава за подобни открития, отбелязвайки, че по-възрастните хора достигат по-високи концентрации на алкохол в кръвта, отколкото по-младите хора, пиещи същото количество, дори при „нормални“ нива.

Идеята, че махмурлукът се влошава с възрастта, е почти универсална, но Браун посочва, че науката е по-нюансирана.

„Някои изследвания показват, че по-възрастните хора съобщават за по-малко тежки и по-малко махмурлуци като цяло“, каза той. 

„По неофициални данни знам, че много от нас смятат, че махмурлукът се влошава и [изследванията показват] един възможен механизъм: С напредване на възрастта ставаме по-чувствителни към болка“.

„С децата, ранните сутрини и натоварената работа, чувството за лошо настроение има по-голямо влияние върху живота ви“, добави Браун. „Това може да е част от причината субективно да се чувствате по-зле, дори ако самият махмурлук не винаги е по-лош“.

Малхотра се съгласи, че махмурлукът в средната възраст често се усеща по-зле, защото тялото е по-малко устойчиво.

„Алкохолът е възпалителен, а възпалението се увеличава с възрастта“, каза тя. 

„Качеството на съня вече е по-лошо, дехидратацията е по-силна и регулирането на кръвната захар не е толкова силно. Всичко това води до главоболие, умора и болки в тялото, които продължават по-дълго“.

Алкохолът също така нарушава съня повече в средната възраст, проблем, утежняван от свързаните с възрастта промени в REM фазата и дълбокия сън, съобщи наскоро The New York Times.

Освен махмурлука и лошия нощен сън, лекарите предупреждават, че алкохолът носи по-големи дългосрочни рискове с възрастта.

Експертите от AARP и общественото здравеопазване подчертаха повишените рискове от падания, лекарствени взаимодействия, високо кръвно налягане, когнитивен спад и рак. 

Алкохолът вече е класифициран като канцероген от Група 1, същата категория като тютюна.

Но това не означава, че трябва да спрете напълно, съгласни са експертите.

Д-р Кен Кончиля, гериатър в клиниката в Кливланд, наскоро заяви пред NPR, че държи да разговаря с възрастните пациенти за ползите от намаляването на консумацията на алкохол.

„Тези разговори за употребата на алкохол – проактивното отношение към хората на 50-те и 60-те години – оказват огромно влияние върху тяхното здраве и благополучие, когато са на 80-те и 90-те си години“, каза Кончиля пред изданието.

Малхотра посъветва: „Можете да опитате да забавите темпото, да пиете алкохол с храна, да избирате по-малко алкохолни опции, винаги да пиете алкохол с вода, за да предотвратите дехидратация и да избягвате пиене късно вечер“.

Друг полезен съвет за ограничаване на махмурлука е да редувате всяка напитка с вода или безалкохолна напитка, каза преди това пред Fox News Digital Иън Андерсън, съосновател на Sunnyside, приложение за осъзнато пиене.

Много от симптомите, свързани с алкохола, се подобряват, когато хората намалят консумацията му, казват лекарите, въпреки че колко силно алкохолът влияе на някого зависи от фактори като генетика, лекарства, здравословни проблеми и навици за пиене. 

Източник: Fox News    
